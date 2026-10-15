Félelmetes fegyverrel kísérletezik Észak-Korea, szomszédai aggódva figyelik

Észak-Korea szerdán kétféle, tengeralattjáróról indítható stratégiai manőverező robotrepülőgépet tesztelt keleti partvidékének tengeri térségében. A KCNA állami hírügynökség csütörtöki beszámolója szerint a kísérlet célja a víz alatti harcrendszerek harckészültségének ellenőrzése, a haditengerészet stratégiai feladatainak gyakorlása és az ország elrettentő képességének demonstrálása volt.

A KCNA szerint a rakéták indítása nem veszélyeztette a szomszédos országok biztonságát. A műveletet magas rangú katonai vezetők felügyelték.

A dél-koreai vezérkar (JCS) közölte, hogy a hadsereg az indításokat a teljes repülési szakasz során nyomon követte. A dél-koreai katonai értékelés szerint az egyik robotrepülőgépet függőleges indítórendszerből, a másikat torpedóvető csőből lőtték ki. A függőleges indítórendszer lehetővé teheti, hogy a tengeralattjáró rövidebb idő alatt, nagyobb rakétasorozatokat indítson, ami megnehezítheti az ellenséges védelmi rendszerek reagálását.

Észak-Korea hétfőn saját közlése szerint egy harcászati ballisztikus rakétát is tesztelt. Japán és Dél-Korea több rakéta indításáról számolt be, amelyek a Phenjan környéki térségből mintegy 900 kilométert repültek a Japán-tenger, koreai nevén Keleti-tenger irányába. Az ENSZ határozatai megtiltják Észak-Koreának a ballisztikus rakéták indítását, függetlenül azok hatótávolságától. A rakéták egyes típusai nukleáris robbanófej hordozására is alkalmasak lehetnek.