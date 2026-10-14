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Lakóházat oltanak tûzoltók Kijevben egy orosz dróntámadás után, 2026. szeptember 3-án.
Nyitókép: Dan Basakov

Civileket mészárolnak az oroszok Kijevben

Infostart / MTI

Az eszköz: rakéta. Az időpont: éjszaka.

Ismét orosz rakétatámadás érte az ukrán fővárost szerdára virradóra, lakóházakat és energetikai objektumokat értek találatok – tette közzé Vitalij Klicsko polgármester és a kijevi katonai közigazgatás.

A Desznyanszkij kerületben két ember halt meg egy kilencszintes épületet ért találat következtében az eddigi adatok szerint, a sebesültek száma meghaladja a húszat - közölte Vitalij Klicsko a Telegramon. A lakóházban az első emelettől a nyolcadikig tűz ütött ki.

A DTEK, Ukrajna legnagyobb magánkézben lévő energetikai vállalatának közlése szerint az orosz támadás vészhelyzeti áramkimaradásokat okozott az ukrán főváros több kerületében, emiatt több villamos- és trolibuszvonalon is szünetel a közlekedés.

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