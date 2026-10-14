Civileket mészárolnak az oroszok Kijevben

Ismét orosz rakétatámadás érte az ukrán fővárost szerdára virradóra, lakóházakat és energetikai objektumokat értek találatok – tette közzé Vitalij Klicsko polgármester és a kijevi katonai közigazgatás.
A Desznyanszkij kerületben két ember halt meg egy kilencszintes épületet ért találat következtében az eddigi adatok szerint, a sebesültek száma meghaladja a húszat - közölte Vitalij Klicsko a Telegramon. A lakóházban az első emelettől a nyolcadikig tűz ütött ki.
A DTEK, Ukrajna legnagyobb magánkézben lévő energetikai vállalatának közlése szerint az orosz támadás vészhelyzeti áramkimaradásokat okozott az ukrán főváros több kerületében, emiatt több villamos- és trolibuszvonalon is szünetel a közlekedés.
Az Európai Bizottság külön eljárást javasol az új uniós csatlakozók esetében. Lényegében egy 15 éves próbaidőszakot vezetnének be, és akár a szavazati jogától is megfoszthatnák az új tagállamot, ha az uniós értékekkel szemben lépne fel. Az eljárást nem titkolt módon a nyugat-balkáni országok tervezett csatlakozása miatt vezetnék be. Az új módszerről Németh Ferencet, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját kérdezte az InfoRádió.
Az energiatárolás néhány év alatt az energetikai átállás egyik központi kérdésévé vált. Már nemcsak az energiacégek és a naperőművek tulajdonosai foglalkoznak vele, egyre több gyár és nagyobb vállalat vizsgálja, hogyan tudná saját fogyasztását olcsóbbá, kiszámíthatóbbá és biztonságosabbá tenni akkumulátorok segítségével. Racsek Dániel, a GNX Engineering alapító-ügyvezetője a Portfolio Business podcastban arról beszélt, hogy a következő években az energiatárolás szerepe jóval túlmutathat azon, hogy az olcsón megtermelt áramot egyszerűen későbbre tegyük félre.