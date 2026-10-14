2027-ig is elhúzódhat a probléma, amely az üzemanyagárakat is felhajthatja

Az IEA előrejelzése szerint a világ olajkereslete 2026 egészében napi 2,6 millió hordóval, 102,4 millió hordóra csökkenhet. A visszaesés hátterében a magas energiaárak és a romló gazdasági kilátások állnak. A szervezet ugyanakkor arra számít, hogy 2027-ben a globális olajkínálat jelentősen növekedhet, és a piac az év első negyedében ismét többletbe kerülhet.

A dízelpiac helyzete különösen feszült. A közel-keleti és oroszországi export szeptemberben együttesen napi 1,3 millió hordóval esett vissza az előző évhez képest, amit az Egyesült Államok és Kína magasabb kivitele csak részben ellensúlyozott. A globális dízel- és gázolajkínálatot a közel-keleti finomítói termelés visszaesése, az ázsiai export csökkenése, valamint az orosz finomítói kapacitásokat ért ukrán dróntámadások is szűkítik.

A finomítói árrések szeptemberben rekordközeli szintre emelkedtek. Az európai dízelárak hordónként mintegy 220 dolláros, az Egyesült Államokban pedig hasonlóan magas szintet értek el. Az árak azóta mérséklődtek, de továbbra is csaknem kétszer akkorák, mint a nyersolaj ára és a válság előtti szintekhez viszonyítva. A szállítási költségek emelkedése miatt Európában, Afrikában és Latin-Amerikában a következő hetekben ismét drágulhat a leszállított dízel.

Az IEA szerint a globális olajkészletek szeptemberben nettó 10 millió hordóval csökkentek, mivel a szárazföldi készletek 113 millió hordós visszaesését csak részben ellensúlyozta a tengeren szállított olaj mennyiségének növekedése. A szeptember végi globális készletszint 509 millió hordóval maradt el a közel-keleti háború előtti szinttől. A készletek apadása különösen kedvezőtlen az északi félteke téli keresleti csúcsának közeledtével.

A globális finomítói feldolgozás októberben szezonális mélypontra, napi 81,3 millió hordóra süllyedhet, majd az év végére 84,6 millió hordóra emelkedhet. A termelés helyreállása azonban nem lesz elegendő a 2026-ban felhalmozódott hiány ledolgozásához. Az IEA arra számít, hogy a dízelpiac 2027 első negyedében ismét többletet mutathat, de a készletek teljesebb helyreállítása és a piaci egyensúly tartós rendeződése a közel-keleti kínálat helyreállásától is függ.

A G7-országok a stratégiai olajtartalékokból felszabadítandó készletek gyorsabb piacra juttatását szorgalmazzák. Az IEA tagállamai összesen 100 millió hordó olaj és dízel felszabadítását hangolják össze az árnyomás enyhítése érdekében, a szervezet irányító testülete csütörtökön tárgyal a konkrét lépésekről. A dízelkészletek piacra juttatása kiemelt prioritás lehet.

Az IEA szerint Donald Trump amerikai elnök orosz dízelexportra vonatkozó korlátozások enyhítéséről szóló bejelentése önmagában aligha változtatja meg érdemben a globális piaci egyensúlyt, mivel az orosz exportot elsősorban az ukrán dróntámadások miatt kiesett finomítói kapacitások korlátozzák.