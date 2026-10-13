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Az M30-as autópálya korábban lezárt, de ezen a napon megnyitott szakasza Szikszó közelében 2025. december 30-án. Az Építési és Közlekedési Minisztérium lehívta a 2 milliárd forint értékû bankgaranciát, ez megérkezett, így vált lehetõvé, hogy ezen a napon megnyissák a forgalom részére az M30-as eddig lezárt, a Strabag által épített szakaszát.
Nyitókép: MTI/Vajda János

Autópályát építhet a STRABAG és a Duna Aszfalt konzorciuma

Infostart / MTI

A STRABAG és a Duna Aszfalt Zrt. konzorciuma nyerte meg az észak-macedóniai E65-ös autópálya Bukojčani-Kičevo szakaszának megvalósítására kiírt nemzetközi tendert – közölte a Duna Aszfalt.

A vállalat közleménye szerint a közbeszerzési eljárást az észak-macedón Állami Utak Közvállalata írta ki, és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) elektronikus beszerzési rendszerén keresztül bonyolította le. A több mint egy éven át tartó, többlépcsős tenderfolyamatban tíz előminősített pályázó közül bízták meg a feladattal a STRABAG-Duna Aszfalt konzorciumot.

A VIII. páneurópai közlekedési folyosó részét képező beruházás keretében 11,5 kilométer hosszú, kétszer kétsávos autópálya épül Bukojčani és Kičevo között. A fejlesztés célja, hogy gyorsabb és biztonságosabb közúti összeköttetés jöjjön létre Szkopje, Ohrid turisztikai központja és az albán határ között.

Az új út a már épülő Gostivar-Bukojčani, illetve Kičevo-Ohrid szakaszokat kapcsolja össze. A nyomvonal hegyvidéki terepen halad, ezért a projekt legfontosabb műszaki elemei közé tartozik egy mintegy 370 méteres, kétjáratos alagút és két völgyhíd, továbbá a kapcsolódó csomópontok, hidak, támfalak, vízelvezető rendszerek és közlekedésbiztonsági létesítmények megépítése – áll a közleményben.

Az EBRD a projekthez 110 millió eurós hitelkeretet nyújt, az Európai Unió pedig a Nyugat-balkáni Beruházási Kereten keresztül mintegy 20 millió euró vissza nem térítendő támogatással járul hozzá a beruházáshoz.

A kivitelezés tervezett időtartama négy év; az elkészült útszakasz üzemeltetéséről és karbantartásáról öt éven át a kivitelezők gondoskodnak. Az építési munkálatok a szerződés megkötését követően, várhatóan 2027 elején indulhatnak meg – fogalmaz a Duna Aszfalt.

A nyitókép illusztráció.

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Kezdőlap    Külföld    Autópályát építhet a STRABAG és a Duna Aszfalt konzorciuma

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