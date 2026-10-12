A TASZSZ orosz állami hírügynökség által ismertetett jelentés szerint az információs kampány fő szócsöveként „a Brüsszel által ellenőrzött” Politico Europe lapot választották, ott pedig „fő provokátorként” – Ben Makuch "álújságírót" szemelték ki.

Az Európai Bizottság elnöke, „Ursula von der Leyen egyértelműen megfogalmazta stábja számára azt a feladatot, hogy rákényszerítse Magyar Péter kormányát az Oroszországgal folytatott békés célú atomenergia-együttműködés feladására” – áll a közleményben.

Az orosz kémszolgálat tudni véli, hogy von der Leyen, aki szerinte „gazdag tapasztalattal rendelkezik a nagyvállalatok érdekeinek önös érdekű lobbizásában”, arra számít, hogy aktív szerepét a Roszatom Magyarországról való eltávolításában és az orosz konszernnek egy nyugati céggel való felváltásában „méltóképpen értékelni fogják”.

Az SZVR szerint az „Európai Uniót irányító globalista szekta” figyelmen kívül hagyja a magyarok véleményét és érdekeit, és az EU olyan helyzet elé állította Magyarországot, hogy vagy követi a Brüsszel által felkorbácsolt „információs felhajtást” – ami az orosz szolgálat szerint megfosztaná egy megbízható áramtermelő forrásától –, vagy pedig kiáll polgárainak érdekei mellett.

Az orosz kémszolgálat sajtóosztályának közleménye szerint „az eurobürokraták nyíltan elismerték, hogy az európai gyártók képtelenek tisztességesen versenyezni a Roszatommal a nukleáris energiapiacon”, ami az SZVR szerint azt jelenti, hogy a Paks II bármely egyéb változata kevésbé lesz hatékony és biztonságos.