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Egy ember éppen felhúz egy öntöltő pisztolyt.
Nyitókép: Unsplash

Mészárlás a házban és az utcán, nyolcan haltak meg eddig

Infostart / MTI

Nyolc embert, köztük két gyereket agyonlőtt, majd magával is végzett egy férfi a Pennsylvania állambeli Erie településen az Egyesült Államokban – közölte szombaton a rendőrség.

A lövöldözés péntek délután történt egy családi háznál. Két női holttestet az utcán, hat további áldozatot, illetve a támadó férfit a házban találták meg az Erie News Now helyi hírportál szerint.

A rendőrség azt közölte, hogy valamennyi áldozat még azelőtt meghalt, hogy a hatóságok megérkeztek volna.

Rick Lorah, Erie település rendőrkapitánya elmondta, alapos nyomozást folytatnak, hogy felderítsék az eset körülményeit. Részleteket egyelőre nem közölt az ügyről.

A Foxnews szerint egy férfi lövöldözve beszaladt a házba. A kiérkező rendőrök már nem hallottak több lövést, csak a halottakat látták. Rick Lorah, a helyi rendőrkapitány úgy írta le a helyszínt, hogy ez „a legszörnyűbb jelenet, amit látott az elmúlt harminc évben”. Magyar idő szerint éjszaka még zajlott a helyszínelés, az eset pontos körülményeiről még nem közöltek többet.

Pennsylvania állam kormányzója, Josh Shapiro is kiadott egy közleményt, amelyben kifejezte együttérzését az áldozatok családjainak.

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