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Geneva, Switzerland - September 3, 2020: General view of the World Health Organization (WHO) headquarters, a specialized agency of the United Nations responsible for international public health.
Nyitókép: olrat/Getty Images

Kína a WHO élére küldené egyik magas rangú egészségügyi tisztviselőjét

Infostart / MTI

Kína Szung Li magas rangú egészségügyi tisztviselőt jelöli az Egészségügyi Világszervezet (WHO) következő főigazgatójának – erősítette meg a kínai külügyminisztérium csütörtökön.

Mao Ning külügyi szóvivő szerint Szung Li megválasztása esetén hozzájárulhatna ahhoz, hogy a WHO aktívabb szerepet töltsön be a globális egészségügy területén. A szóvivő a jelölést Kína multilateralizmus iránti elkötelezettségének részeként értékelte.

Szung Li mintegy két évtizede foglalkozik az anyák és gyermekek egészségével, valamint nemzetközi egészségügyi együttműködéssel. A kínai hatóságok szerint részt vett a SARS- és a madárinfluenza-járvány, valamint a koronavírus-járvány elleni kínai védekezésben is.

A WHO jelenlegi főigazgatója, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz második ötéves megbízatása 2027 augusztusában jár le. A következő főigazgatót 2027 májusában választhatják meg. A jelöltekről a WHO végrehajtó tanácsa tesz majd javaslatot.

Kína az elmúlt időszakban igyekezett nagyobb szerepet vállalni a nemzetközi és ENSZ-szervezetekben. Elemzők szerint Peking az ENSZ-ben és más nemzetközi intézményekben is növelni kívánja részvételét, miközben rendszeresen hangsúlyozza a többoldalú együttműködés fontosságát.

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