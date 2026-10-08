Kína a WHO élére küldené egyik magas rangú egészségügyi tisztviselőjét

Mao Ning külügyi szóvivő szerint Szung Li megválasztása esetén hozzájárulhatna ahhoz, hogy a WHO aktívabb szerepet töltsön be a globális egészségügy területén. A szóvivő a jelölést Kína multilateralizmus iránti elkötelezettségének részeként értékelte.

Szung Li mintegy két évtizede foglalkozik az anyák és gyermekek egészségével, valamint nemzetközi egészségügyi együttműködéssel. A kínai hatóságok szerint részt vett a SARS- és a madárinfluenza-járvány, valamint a koronavírus-járvány elleni kínai védekezésben is.

A WHO jelenlegi főigazgatója, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz második ötéves megbízatása 2027 augusztusában jár le. A következő főigazgatót 2027 májusában választhatják meg. A jelöltekről a WHO végrehajtó tanácsa tesz majd javaslatot.

Kína az elmúlt időszakban igyekezett nagyobb szerepet vállalni a nemzetközi és ENSZ-szervezetekben. Elemzők szerint Peking az ENSZ-ben és más nemzetközi intézményekben is növelni kívánja részvételét, miközben rendszeresen hangsúlyozza a többoldalú együttműködés fontosságát.