Szörnyű tragédia sejlik fel a tengeren, 243 emberrel eltűnt egy hajó

Eltűnt egy 243 embert szállító indonéz személyhajó a Jáva-tengeren vasárnap, miután a rossz időjárásban megszakadt vele a kapcsolat - közölte az indonéz kutató-mentő szolgálat.
A Virgo Transport 8 szombaton indult a kelet-jávai Surabajából a dél-kalimantáni Banjarmasinba. A hajóval vasárnap hajnalban szakadt meg a kapcsolat, utolsó ismert helyzete mintegy 80 tengeri mérföldre (148 kilométerre) volt a banjarmasini kutató-mentő állomástól.
A hatóságok kutató-mentő egységet küldtek a hajó utolsó ismert tartózkodási helyére. A hajó a kapcsolat megszakadása előtt viharos időjárásba került.
Időközi önkormányzati választást rendeznek Csobánkán, ahol a mintegy háromezer szavazópolgár az új polgármesterről és a hatfős képviselő-testület összetételéről dönt. A voksolást a korábbi képviselő-testület önfeloszlatása miatt kellett kiírni.
Hatalmas dróntámadást indított Oroszország Ukrajna ellen szeptember 13-ra virradó éjszaka. Az ukrán légierő szerint összesen 453 különböző típusú drónt vetettek be, amelyek közül 409 légi célpontot sikerült lelőni vagy elektronikai eszközökkel elnyomni. Találatokat 13 helyszínen regisztráltak, további hét helyen pedig lezuhant roncsokról számoltak be. Közben Ukrajna a tavalyi télhez képest lényegesen felkészültebben várja az energetikai infrastruktúra elleni újabb orosz támadásokat, a kormány nehéz téllel és a háború elhúzódásával számol. Szerhij Koreckij ukrán miniszterelnök szerint az elmúlt két hónapban többszörösére nőtt a csapások és az általuk okozott pusztítás mértéke, ezért a kabinet már a legsúlyosabb forgatókönyvekre is készül. Cikkünkben folyamatosan követjük az orosz-ukrán háború legfontosabb fejleményeit.