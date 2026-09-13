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Nyitókép: Getty Images/koto_feja

Szörnyű tragédia sejlik fel a tengeren, 243 emberrel eltűnt egy hajó

Infostart / MTI

Eltűnt egy 243 embert szállító indonéz személyhajó a Jáva-tengeren vasárnap, miután a rossz időjárásban megszakadt vele a kapcsolat - közölte az indonéz kutató-mentő szolgálat.

A Virgo Transport 8 szombaton indult a kelet-jávai Surabajából a dél-kalimantáni Banjarmasinba. A hajóval vasárnap hajnalban szakadt meg a kapcsolat, utolsó ismert helyzete mintegy 80 tengeri mérföldre (148 kilométerre) volt a banjarmasini kutató-mentő állomástól.

A hatóságok kutató-mentő egységet küldtek a hajó utolsó ismert tartózkodási helyére. A hajó a kapcsolat megszakadása előtt viharos időjárásba került.

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