Egy évek óta körözött magyar férfit fogtak el Szerbiában

A közlemény szerint a 31 éves férfi és társai ellen még 2022-ben indult büntetőeljárás bűnszervezetben elkövetett kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt.

A férfi az eljárás során elérhetetlenné vált, és a felkutatására tett intézkedések sem vezettek eredményre, így először belföldi, majd később európai és nemzetközi elfogatóparancsot is kiadtak ellene.

Végül a szerb hatóságnak sikerült azonosítani a szökevény rejtőzködési helyét Novi Sad városában, ahol épp a születésnapján fogták el.

A körözöttnél több hamis okmányt is találtak, később azonban elismerte a valódi személyazonosságát – írták.

A férfit őrizetbe vették, majd egy helyi büntetés-végrehajtási intézetbe állították elő; a kiadatási eljárás megkezdődött vele szemben. Sorsáról az újvidéki felsőbíróság dönt majd.

A hamis okmányok felhasználása miatt Szerbiában külön büntetőeljárás indulhat vele szemben – áll a közleményben.