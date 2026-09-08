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Rendőrségi fotó egy Szerbiában elfogott magyar férfiról.
Nyitókép: Police.hu

Egy évek óta körözött magyar férfit fogtak el Szerbiában

Infostart / MTI

Elfogtak Szerbiában egy évek óta, kábítószer-kereskedelem miatt körözött magyar férfit – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) kedden a police.hu oldalon.

A közlemény szerint a 31 éves férfi és társai ellen még 2022-ben indult büntetőeljárás bűnszervezetben elkövetett kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt.

A férfi az eljárás során elérhetetlenné vált, és a felkutatására tett intézkedések sem vezettek eredményre, így először belföldi, majd később európai és nemzetközi elfogatóparancsot is kiadtak ellene.

Végül a szerb hatóságnak sikerült azonosítani a szökevény rejtőzködési helyét Novi Sad városában, ahol épp a születésnapján fogták el.

A körözöttnél több hamis okmányt is találtak, később azonban elismerte a valódi személyazonosságát – írták.

A férfit őrizetbe vették, majd egy helyi büntetés-végrehajtási intézetbe állították elő; a kiadatási eljárás megkezdődött vele szemben. Sorsáról az újvidéki felsőbíróság dönt majd.

A hamis okmányok felhasználása miatt Szerbiában külön büntetőeljárás indulhat vele szemben – áll a közleményben.

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