Négy rakéta csapódott egy iráni tankerbe

A Tasnim hírügynökség beszámolója szerint négy amerikai rakéta találta el a tankert de személyi sérülés nem történt, és a legénység megkezdte a hajó kiürítését.

Az ISNA hírügynökség szerint egy kisebb méretű hajóról van szó, de további részleteket nem közöltek.

Az amerikai hatóságok egyelőre nem erősítették meg a tartályhajó elleni támadás hírét.

A Buser kikötőjétől mintegy 50 kilométerre található Harg-sziget az iráni nyersolajexport központjának számít, mivel a becslések szerint Teherán az ott található létesítményeken keresztül bonyolítja le az olajkivitele mintegy 90 százalékát.