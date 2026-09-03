Vészhelyzetre készül Donald Trump

Internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében az elnök azt írta, hogy "készletezünk, és felkészülünk bármilyen felmerülő vészhelyzetre". "Saját magunk, az Egyesült Államok számára tartjuk meg ezeket, és nem eladjuk, de hamarosan az értékesítés is újraindul szövetségeseink számára" - fogalmazott.

Donald Trump egyben azt állította, hogy az előző, Joe Biden vezette adminisztráció sokkal nagyobb mennyiségű hadianyagot adott át Ukrajnának ingyen, mint amennyit eddig az amerikai hadsereg Iránban felhasznált.

Marco Rubio külügyminiszter egy szerdán adott interjúban az amerikai fegyverszállítások témájáról azt mondta, hogy

az Egyesült Államoknak is megvannak a saját védelmi szükségletei és védelmi előírásai,

valamint hozzátette, hogy "mielőtt másoknak segíteni tudnánk, biztosítanunk kell azt, hogy készleteink folyamatosan elégségesek legyenek".

A miniszter az amerikai fegyverzetek készleteinek szintjéről szóló tudósításokat pontatlannak mondta, és veszélyesnek minősítette nemzetbiztonsági szempontból.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közelmúltban tett kijelentésével kapcsolatban, miszerint Ukrajnának elegendő lenne az amerikai Patriot légvédelmi rakéták 5 százaléka, hogy biztosítani tudja saját védelmét, Marco Rubio úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államok ezeket az eszközöket már az elmúlt időszakban odaadta, jelenleg pedig az egész világon - és nem csak Ukrajnában - a legkeresettebb hadiipari eszközök a légvédelmet biztosító, elfogó típusú fegyverzetek.

„Több segítséget nyújtottunk Ukrajnának az elmúlt években, mint bárki más, és továbbra is ellátjuk őket segítséggel a saját készleteink és képességeink határain belül. Mindig Amerikára kell először tekintettel lennünk" - fogalmazott az amerikai külügyminiszter a Brian Kilmeade Show-nak adott interjúban.

Egyben beszámolt arról, hogy az ukrán féllel jelenleg is zajlanak tárgyalások Patriot rakéták gyártási licencéről, amelynek révén azokat Ukrajna is előállíthatná a jövőben.