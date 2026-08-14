Nagy bajba került a sziráki fiatal

A rendőrségi adatok szerint a sziráki fiatal 2024 júniusa óta zaklatta édesanyját, aki a fiú agresszív viselkedése és követelései miatt végül elköltözött otthonról, és bujkálni kényszerült. Emellett a 17 éves fiú 2026 elejétől az édesanyja korábbi párját is rendszeresen háborgatta: harminc alkalommal is megjelent a sziráki háznál, ahová a tiltás ellenére be is mászott pénzt követelve.

Május 29-én éjszaka, miután nem kapott pénzt, háromszor is megütötte, könnyű sérüléseket okozva.

Júniusban egy építkezésről 150 ezer forint értékben vitt el zsaluzási elemeket, július 21-én egy lakatlan ingatlanba mászott be, ahol egy járókelő tartotta vissza a rendőrök megérkezéséig, másnap pedig egy autószerelő műhely udvaráról lopott el 140 ezer forint értékű alufelnit abroncsokkal együtt.

Elvitte édesanyja volt párjának autóját is,

amellyel tetten érték, ráadásul a Pásztói Rendőrkapitányság kábítószer-birtoklás, valamint a vezetéstől eltiltás hatálya alatti vezetés miatt is eljárást folytat ellene.

A nyomozók az eltulajdonított tárgyak egy részét megtalálták és lefoglalták.