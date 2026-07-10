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Helicopter shot of the White House in Washington, D.C. at dusk on a clear evening in Fall.
Nyitókép: halbergman/Getty Images

Donald Trump születésnapjára drónos-gépfegyveres merényletsorozatot terveztek a Fehér Ház kertjében

Infostart / MTI

Egy hálózat tervezett elképesztően komplex merényletet: gyilkosság és terrorcselekmény elkövetésének előkészítése miatt nyolc ember ellen emeltek vádat az Egyesült Államokban, miután a hatóságok összefüggésbe hozták őket a Fehér Háznál tervezett merényletek kitervelésével.

A szövetségi vádirat szerint a nyolc ember júniusban a Fehér Háznál rendezett UFC küzdősport-gálán akarta drónokkal és lőfegyverekkel megtámadni az összegyűlt közönséget, amelyben ott volt az elnök és családja, valamint az adminisztráció több tagja.

A bírósági iratból kiderül, hogy a csoport tagjai májusban kezdtek szervezkedni, amikor pénzt különítettek el a terrorcselekmény céljaira, és lőfegyvereket, lőszereket, robbanószereket, golyóálló mellényeket, drónokat, valamint további felszereléseket szereztek be.

A nyomozóhatóságok négy nappal a terrortámadás tervezett időpontja előtt, június 10-én szereztek tudomást a több államban zajló szervezkedésről, majd vették őrizetbe annak vezetőit – derült ki a korábbi tájékoztatásból, amely szerint a nyomozás során jóval több ember került látókörbe, aki tudhatott a tervekről. A szövetségi főügyészség júniusban több államban kezdeményezett bírósági eljárást, az új, Ohio államban keltezett vádindítvány ugyanakkor egyesítené a különálló ügyeket és bűnszervezetként állítaná bíróság elé az érintetteket.

Az indítékról annyit tudni, hogy a csoport tagjai a terrortámadással az amerikai kormányzatot akarták destabilizálni.

Az egyesített vádirat szerint a gyanúsítottak zárt internetes fórumokon kommunikáltak egymással, és csak a tervezésért felelős legszűkebb kör rendelkezett a támadás minden részletéről szóló információval, ők viszont készen álltak saját testi épségüket is kockáztatni az akció érdekében.

Az egyik gyanúsított júniusban tett vallomása szerint

a támadást két lépcsőben tervezték végrehajtani június 14-én, a sportgála idején. Először robbanószerekkel megrakott drónokat vezettek volna hivatali épületeknek Washington belvárosában, majd a kialakult káoszt kihasználva lőfegyverekből terveztek tüzet nyitni a több tízezres tömegre.
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Kezdőlap    Külföld    Donald Trump születésnapjára drónos-gépfegyveres merényletsorozatot terveztek a Fehér Ház kertjében

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