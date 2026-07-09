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Jeanne Shaheen demokrata szenátor, az amerikai Szenátus külügyi bizottságának rangidõs demokrata tagja és NATO Megfigyelõ Csoportjának társelnöke, az amerikai kongresszusi delegáció vezetõje (k) újságíróknak nyilatkozik a Külügyminisztérium épülete elõtt 2026. július 9-én. A szenátor elmondta, hogy nyílt és õszinte megbeszéléseket folytattak az új magyar kormány képviselõivel a terveikrõl és a magyar-amerikai kapcsolatokról. Mellette Dick Durbin demokrata (j) és Mike Turner republikánus (j3, takarva) szenátor.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Kongresszusi delegáció: nyílt és őszinte volt a párbeszéd a magyar kormánnyal

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az Egyesült Államokból érkező kétpárti delegáció Orbán Anita külügyminiszterrel tárgyalt csütörtökön. Jeanne Shaheen, az amerikai szenátus külügyi bizottságának rangidős demokrata tagja és NATO Megfigyelő Csoportjának társelnöke a tárgylásokról beszélve elmondta: ők az első hivatalos kongresszusi delegáció, amely a választások és az új kormány hivatalba lépése óta Magyarországra látogatott.

Nyílt és őszinte megbeszéléseket folytattunk az új magyar kormány képviselőivel a terveikről és a magyar-amerikai kapcsolatokról – mondta csütörtökön Budapesten Jeanne Shaheen demokrata szenátor, az amerikai kongresszusi delegáció vezetője.

A NATO-csúcsról érkezett kétpárti delegáció délelőtt Orbán Anita külügyminiszterrel, illetve az Országgyűlés külügyi bizottságának elnökével, valamint civil szervezetek képviselőivel tárgyalt; ezt követően újságírói kérdésekre válaszoltak.

Jeanne Shaheen, az amerikai szenátus külügyi bizottságának rangidős demokrata tagja és NATO Megfigyelő Csoportjának társelnöke a tárgylásokról beszélve elmondta: ők az első hivatalos kongresszusi delegáció, amely a választások és az új kormány hivatalba lépése óta Magyarországra látogatott. Felidézte, hogy amikor legutóbb, valamivel több mint két éve Magyarországon járt, a kongresszusi delegáció tagjaival az akkori kormány részéről senki sem volt hajlandó találkozni.

Most „nagyszerű lehetőség volt látni ezt a nyitottságot, és azt, hogy nagyon őszintén beszéltek velünk a terveikről és a magyar-amerikai kapcsolatokról”

– fogalmazott. A delegáció vezetője kijelentette: nagyra értékelik Magyar Péter miniszterelnök NATO-csúcson tett, az ukrajnai háborúval kapcsolatos nyilatkozatát. „Tisztában vagyunk azzal, hogy Oroszország történelmileg nem volt Magyarország jó barátja” – fogalmazott.

Az amerikai-magyar kapcsolatok alakulásáról feltett kérdésre válaszolva elmondta, érdekeltek az új magyar kormánnyal való együttműködésben. Hozzátette: tudomása szerint Donald Trump amerikai elnök és Magyar Péter miniszterelnök Ankarában külön is találkozott, a megbeszélés pedig „nagyon pozitív és kellemes” hangulatban zajlott. Kiemelte, az Egyesült Államok és Magyarország között régóta fennálló kapcsolatok alapján biztos abban, hogy a két ország viszonya a jövőben is pozitívan alakul majd.

Mike Turner republikánus képviselő elutasította a kérdés azon felvetését, miszerint a korábbi amerikai-magyar kapcsolatok elsősorban Donald Trump és Orbán Viktor személyes viszonyára épültek. „Nem értek egyet a kérdés alapfelvetésével” – fogalmazott, rámutatva arra, hogy az Egyesült Államokat és Magyarországot régóta fennálló kapcsolatok kötik össze, és ezek a jövőben is fennmaradnak.

Jeanne Shaheen az előző magyar kormány Oroszországhoz fűződő viszonyát érintő kérdésre kifejtette: üdvözlik azt az irányváltást, amely során Magyarország ismét az Európai Unió és a NATO mellett kötelezte el magát. Emlékeztetett arra is, hogy

a szenátus külügyi bizottságában korábban aggályok merültek fel a magyar demokrácia helyzetével kapcsolatban, ugyanakkor pozitívan értékelték a választások lebonyolítását és a magas részvételt.

Dick Durbin demokrata szenátor „döntő jelentőségűnek” nevezte az áprilisi magyarországi választásokat. „Nem az eredmény lepett meg bennünket, hanem annak aránya” – fogalmazott. Hozzátette: a magyarok döntöttek a saját jövőjükről, az Egyesült Államok pedig együtt kíván működni az új kormánnyal.

Jeanne Shaheen az Egyesült Államok és Magyarország közös prioritásairól szólva leszögezte: korai lenne konkrétumokról beszélni, mivel ez volt az első látogatásuk az új magyar kormány hivatalba lépése óta.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a Kongresszus republikánus és demokrata párti tagjai egyaránt kiállnak a NATO mellett, és támogatják az Európa melletti amerikai elkötelezettséget. Hozzátette, hogy

a védelmi költségvetésről szóló jogszabályba olyan rendelkezéseket építettek be, amelyek feltételekhez kötik az amerikai csapatok európai létszámának csökkentését.

Mike Turner a budapesti látogatás egyik céljának a kapcsolatépítést és kongresszusi kapcsolataik felajánlását nevezte. Hozzátette: a következő időszakban azt fogják vizsgálni, hogy a szenátus és a képviselőház bizottságai, valamint képviselőcsoportjai hogyan tudnak együttműködni az új magyar kormány washingtoni céljainak előmozdítása érdekében.

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Kezdőlap    Belföld    Kongresszusi delegáció: nyílt és őszinte volt a párbeszéd a magyar kormánnyal

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