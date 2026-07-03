Vírusjárvány egy óceánjárón

A Ruby Princess június 12-én indult San Franciscóból egy alaszkai és kanadai körútra. Az amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (CDC) szerint a hajón norovírus-járvány tört ki. Összesen 102 utasnál és 23 személyzeti tagnál jelentkeztek a fertőzés tünetei. A hajó indulásakor 3032 utas és 1144 fős személyzet tartózkodott a fedélzeten. A megbetegedett utasokat és dolgozókat elkülönítették – írta az Origo.

A Princess Cruises közleménye szerint csak korlátozott számú vendégnél jelentkezett enyhe gyomor-bélrendszeri megbetegedés. A társaság hangsúlyozta, hogy a személyzet azonnal fokozott fertőtlenítési intézkedéseket vezetett be, ennek köszönhetően az új megbetegedések száma jelentősen csökkent.

A hajót jelenleg teljes körűen kitakarítják és fertőtlenítik, mielőtt újabb útra indulna.

A norovírus, amelyet gyakran „téli hányásos vírusnak” is neveznek rendkívül fertőző, és heveny gyomor- és bélhurutot okoz. A fertőzés szoros emberi érintkezéssel, szennyezett felületek érintésével, illetve fertőzött étel vagy ivóvíz fogyasztásával is terjedhet.