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Nyitókép: 5./15 WEST/Getty Images

Tiktok, Insta, Face – tesztelték, mennyire védik a gyerekeket, meglepő az eredmény

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86 funkciót teszteltek az Instagramon, a Snapchaten, a TikTokon és a YouTube-on. Az elemzés szerint a kiskorúak védelmét szolgáló funkciók mindegyik platformon legalább 50 százalékos hibaértékkel működtek.

A New York-i Egyetem és az Északkeleti Egyetem kutatói szerint a közösségi oldalak által hangoztatott gyermekvédelmi funkciók hatékonysága megkérdőjelezhető, a gyermekek védelmét szolgáló biztonsági funkciók legalább fele nem váltja be az ígéreteit – írja a hvg.hu.

A Heat Initiative és a Cybersafety Research Center által közzétett tanulmány 86 funkciót tesztelt az Instagramon, a Snapchaten, a TikTokon és a YouTube-on. Az elemzés szerint

a kiskorúak védelmét szolgáló funkciók mindegyik platform esetében legalább 50 százalékos hibaértékkel működtek.

Ezen funkciók közé tartozik például az, ami megakadályozná, hogy a felnőttek üzenetet küldjenek a gyerekeknek, valamint, hogy a kiskorúak káros tartalmakat lássanak.

A vizsgálat során kiderült, hogy a felnőttek minden különösebb probléma nélkül tudnak keresni a platformon fiatalkorú felhasználókat, és üzenni is tudnak nekik, míg a TikTok anorexiával kapcsolatos keresési javaslatokat ajánlott a gyerekeknek.

A Snapchat a Meta és a YouTube szóvivői a New York Timesnak adott nyilatkozatukban vitatták a tanulmány megállapításait. A Meta szóvivője szerint az Instagramon bevezetett biztonsági funkcióknak köszönhetően a kiskorú felhasználók nagyobb biztonságban vannak, éjszaka pedig kevesebbet pörgetik az oldalt.

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Kezdőlap    Külföld    Tiktok, Insta, Face – tesztelték, mennyire védik a gyerekeket, meglepő az eredmény

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Még nincs a NAV-nak végleges új elnöke

Még nincs a NAV-nak végleges új elnöke

Kármán András pénzügyminiszter csütörtök este közölte: nyílt pályázaton választják ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) új elnökét. Korábban még úgy tűnt, hogy eldőlt az adóhatóság új vezetőjének személye, tartósan, ugyanis a tárcavezető hétfő reggel még azt közölte, hogy "alapos szakmai egyeztetések után megszületett a döntés az új NAV-vezetéssel kapcsolatban" és akkor meg is nevezte Tamásné Czinege Csillát, és úgy tűnt az akkori tájékoztatásokból, hogy tartósan tölti majd be ezt a posztot. Az ügy előzménye, hogy a választást sokan kritizálták és Magyar Péter miniszterelnök a csütörtöki tájékoztatón bejelentette, hogy nincs még NAV-elnök.

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