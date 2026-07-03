Tiktok, Insta, Face – tesztelték, mennyire védik a gyerekeket, meglepő az eredmény

A New York-i Egyetem és az Északkeleti Egyetem kutatói szerint a közösségi oldalak által hangoztatott gyermekvédelmi funkciók hatékonysága megkérdőjelezhető, a gyermekek védelmét szolgáló biztonsági funkciók legalább fele nem váltja be az ígéreteit – írja a hvg.hu.

A Heat Initiative és a Cybersafety Research Center által közzétett tanulmány 86 funkciót tesztelt az Instagramon, a Snapchaten, a TikTokon és a YouTube-on. Az elemzés szerint

a kiskorúak védelmét szolgáló funkciók mindegyik platform esetében legalább 50 százalékos hibaértékkel működtek.

Ezen funkciók közé tartozik például az, ami megakadályozná, hogy a felnőttek üzenetet küldjenek a gyerekeknek, valamint, hogy a kiskorúak káros tartalmakat lássanak.

A vizsgálat során kiderült, hogy a felnőttek minden különösebb probléma nélkül tudnak keresni a platformon fiatalkorú felhasználókat, és üzenni is tudnak nekik, míg a TikTok anorexiával kapcsolatos keresési javaslatokat ajánlott a gyerekeknek.

A Snapchat a Meta és a YouTube szóvivői a New York Timesnak adott nyilatkozatukban vitatták a tanulmány megállapításait. A Meta szóvivője szerint az Instagramon bevezetett biztonsági funkcióknak köszönhetően a kiskorú felhasználók nagyobb biztonságban vannak, éjszaka pedig kevesebbet pörgetik az oldalt.