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A Swift űrteleszkóp, amely 2004 óta működik.
Nyitókép: NASA

A NASA egy vakmerő és veszélyes műveletre készül

Infostart / MTI

A NASA egy vakmerő és veszélyes, az amerikai űrkutatásban példa nélküli mentőakcióval igyekszik megóvni a Földre zuhanástól a Swift űrteleszkópot – számolt be róla a küldetés indítását szerdára tervező amerikai űrhivatal.

A NASA a Katalyst Space Technologies űrstartup által épített háromkarú űreszközzel akarja magasabb Föld-körüli pályára állítani a Swiftet.

Az űrteleszkópot 2004-ben bocsátották fel, és eredetileg két évre tervezték a működését. Az űrteleszkóp azóta is működik, ám a közelmúltbeli intenzív naptevékenység miatt süllyedni kezdett, és a túléléshez a lehető leghamarabb magasabb, stabilabb pályára kell kerülnie.

A 30 millió dolláros megbízást elnyerő Katalyst Space vezérigazgatója, Ghonhee Lee szerint a Katalyst autonóm űrhajója, a Link körülbelül egy hónap múlva találkozik a Swifttel, elkapja, majd további néhány hónap alatt a pályáját a jelenlegi 360 kilométeres magasságról a kívánt 600 kilométerre emeli.

Az 1,6 tonnás teleszkópnak azonban 300 kilométernél magasabban kell lennie ahhoz, hogy a mentés sikerüljön. A legfrissebb becslések szerint a Swift várhatóan októberben süllyed arra a magasságra, ahonnan a lezuhanása már visszafordíthatatlan.

A Link nagyjából akkora, mint egy kis konyhai hűtőszekrény, 12 méteres szárnyfesztávolsággal és három karral rendelkezik, amelyek hatótávolsága alig több mint egy méter. Mindegyik karon két ujjszerű fogó található, amelyek olyanok, mint egy Lego minifigura keze.

Lee szerint, ha a küldetés sikerrel jár, a Swift szeptemberre újra működhet.

A NASA azzal igyekezett lassítani a teleszkóp süllyedését, hogy az összes tudományos műszerét lekapcsolta, így a megfigyelések februárban leálltak.

A NASA tudományos missziójának vezetője, Nicky Fox azt mondta, megéri a fáradságot, mivel a Swift különleges, nevéhez híven úgy tervezték, hogy képes legyen gyors fordulásra, hogy rögzítse a gammasugár-kitöréseket és a felrobbanó csillagokat.

Korábban csak Kína próbálkozott egy ilyen küldetéssel, amikor négy évvel ezelőtt egy műholdat sikeresen magasabb pályára juttatott.

Lee a küldetéssel kapcsolatban emlékeztetett rá, hogy a NASA-nak rengeteg nagy teleszkópja van, és az általuk fejlesztett technológia mindegyiknek segítséget jelenthet.

Lee elképzelése szerint egy napon több száz robot lesz pályán, amelyek nemcsak a műholdakat javítják és emelik fel, hanem üzemanyaggal töltik fel őket, valamint napelemes farmokat, adatközpontokat és egyéb platformokat építenek.

A harminchat éves Hubble, amelyet az űrsiklókorszakban az űrhajósok tartottak karban, 2028-ban szorul hasonló pályamódosító beavatkozásra, mivel szintén veszít a magasságából a napkitörések miatt. Lee elmondta, hogy már fejlesztik azt az újgenerációs robotot, amellyel néhány éven belül a Hubble-t is meg lehet menteni.

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