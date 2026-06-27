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Nyitókép: Tzido/Getty Images

Egy új uniós tervezet szerint a közvetítői díj is visszajárna, ha törlik a járatot

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Az Európai Tanács és az Európai Parlament ideiglenes megállapodásra jutott azokról a szabályokról, amelyek arra irányulnak, hogy valamennyi közlekedési mód esetében Unió-szerte megerősítsék az utasjogok érvényesítését. Az új szabályok célja a meglévő keret egyszerűsítése, harmonizálása és következetességének javítása, különösen ami az utasoknak a jogaikkal kapcsolatos, utazás előtti és alatti tájékoztatását, a panaszok kezelését és a jogok hatékony érvényesítésének biztosítását illeti.

Az Európai Parlament (EP) és a tagállami miniszterek döntéshozó testülete, az Európai Unió Tanácsa csütörtökön megállapodott az EU utasjogi rendeletjavaslatáról. A Tanács közleménye szerint a cél az volt, hogy egyszerűsítsék és összehangolják a szabályokat – írja a Telex.

A kezdeményezés értelmében a közvetítőkön, például ilyen online oldalakon vagy utazási irodán keresztül vett jegyeknél is teljesen vissza kell fizetni a pénzt, ha törlik a járatot, ebbe pedig mindenféle közvetítői díjat is bele kell érteni (csak a mikrocégeknek adnak ez alól kivételt). A közvetítőknek értesíteni kell a vásárlókat a visszatérítési lehetőségekről, és a légitársaságoknak is nyilvánosan jelezniük kell, hogy az ilyen kérelmek feldolgozásánál együttműködnek-e a közvetítőkkel.

Az utasoknak hét napon belül jár a pénz, vagy 14 napon belül, ha a cégek a saját számlájukról fizettek.

Közös uniós követelményeket állítanak fel egy egységes kártérítési űrlapra, ezt EU-szerte nyilvánosságra hozzák. Akár interneten keresztül, akár például postán is be lehet majd küldeni ezeket vagy a szolgáltató által biztosított, egyenértékű dokumentumokat.

A nemzeti hatóságoknak a közlemény ígérete alapján megfelelő hatáskört kell kapniuk, hogy ha kell, léphessenek, és hatékonyan rettentsék el a közvetítőket a szabálysértésektől. Így a panaszkezelés mellett például vizsgálatokat és meghallgatásokat is bevethetnek.

A jogszabálytervről egyelőre csak nem hivatalos alkut kötött a két testület, de ilyenkor fel szokták mérni a közös szöveg támogatottságát az EP-ben és a Tanácsban, így a szavazások már általában csak formaságok.

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Kezdőlap    Külföld    Egy új uniós tervezet szerint a közvetítői díj is visszajárna, ha törlik a járatot

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