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Nyitókép: MTI/AP/Kommersant Publishing House/Viktor Korotajev

Rendkívüli állapotot vezettek be a Krímben és Szevasztopolban

Infostart / MTI

Regionális szintű rendkívüli állapotot vezettek be pénteken a Krím és Szevasztopol hatóságai.

Szergej Akszjonov, a 2014-ben elcsatolt félsziget vezetője közölte, hogy Mihail Razvozsajevvel, a kikötőváros kormányzójával együtt „elsősorban a gazdasági jellegű kérdések rendezése érdekében” hozta meg ezt az intézkedést.

A Krím és Szevasztopol áram- és üzemanyagellátásában, valamint közlekedési infrastruktúrájában az elmúlt hetek ukrán dróntámadásai komoly károkat okoztak.

A közösségi médiában rengeteg felvétel jelent meg arról, ahogy tömegek hagyják el a Krímet, óriási dugó van a kifelé vezető utakon. Az orosz megszállás alatt lévő félszigeten üzemanyag-korlátozásokat rendeltek el.

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