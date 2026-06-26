Rendkívüli állapotot vezettek be a Krímben és Szevasztopolban

Szergej Akszjonov, a 2014-ben elcsatolt félsziget vezetője közölte, hogy Mihail Razvozsajevvel, a kikötőváros kormányzójával együtt „elsősorban a gazdasági jellegű kérdések rendezése érdekében” hozta meg ezt az intézkedést.

A Krím és Szevasztopol áram- és üzemanyagellátásában, valamint közlekedési infrastruktúrájában az elmúlt hetek ukrán dróntámadásai komoly károkat okoztak.

A közösségi médiában rengeteg felvétel jelent meg arról, ahogy tömegek hagyják el a Krímet, óriási dugó van a kifelé vezető utakon. Az orosz megszállás alatt lévő félszigeten üzemanyag-korlátozásokat rendeltek el.