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A franciaországi Biarritz tengerpartja sziklafalakkal, hidakkal, a háttérben házakkal és egy gótikus templommal.
Nyitókép: Unsplash

Turistákra omlott egy sziklafal Franciaországban, ketten meghaltak

Infostart / MTI

Az omlás az ország délnyugati részén található Biarritzban történt, a Miramar nevű partszakaszon. A helyi hatóság egyelőre nem tudja, mi okozta a balesetet.

A tengerbe omlott egy sziklafal szerda este Biarritzban, Franciaország délnyugati üdülőhelyén, egy, a kánikula miatt frekventált strandolóhely közelében, maga alá temetve két embert – közölte a helyi prefektúra.

A mintegy 2 ezer négyzetméternyi kőzetomlás a világítótorony közelében, a Miramar nevű partszakaszon este 8 óra után történt a hatóságok közlése szerint. A baleset oka egyelőre nem ismert.

„Az első információk szerint három búvár, akik a környékről származnak, a sziklaomlás idején a sziklafal aljában található területen tartózkodott (...) Két búvárt maga alá temetett a leomlott kőzettömeg” – írta közleményében a prefektúra.

Egy harmadik búvárt „fizikailag épen, de sokkos állapotban” láttak el a mentősök.

A prefektúra éjszaka bejelentette, hogy egy nő holttestét megtalálták a mentőalakulatok, amelyek este 10 óra után a két eltűnt búvár felkutatására indultak. „A két holttest egyikét, egy nőét kiemelték" – közölték a hatóságok.

„Hallottunk egy nagy durranást, és láttuk, ahogy az egész sziklafal megcsúszott és a vízbe zuhant. Egy férfi megúszta, és azt mondta, hogy két ember volt vele” a baleset pillanatában – idézte a Sud-Ouest regionális lap a baleset egyik szemtanúját, aki szerint sokan voltak a szikla mentén a vízben, mivel éppen apály volt. A környéket lezárták a hatóságok.

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