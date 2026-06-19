Így történhetett a halálos baleset az Adrián

A spliti megyei bíróság ügyeletes vizsgálóbírója pénteken vizsgálati fogságba helyezte a 33 éves horvát férfit, akit a közlekedés biztonságának súlyos veszélyeztetésével gyanúsítanak.

A döntést a tanúk befolyásolásának veszélyével indokolták, az ügyben a katamarán hétfős legénységét hallgatnák ki tanúként. A bíró ugyanakkor elutasította az ügyészségnek azt az indítványát, amely szerint fennáll az újabb bűncselekmény elkövetésének veszélye. A védelem három napon belül fellebbezhet.

Az első tiszt ügyvédje közölte: védence részletes vallomást tett, és tagadta, hogy a baleset idején nem tartózkodott volna a parancsnoki hídon. Hozzátette: a férfi korábban sem szabálysértési, sem büntetőeljárás alatt nem állt, a történtek mélyen megrázták, sokkos állapotban van, és nem érzi magát bűnösnek.

A Jutarnji List szerint a nyomozók azt gyanítják, hogy a Krilo Eclipse nevű katamarán első tisztje, aki a baleset idején szolgálatban volt, nem gondoskodott a tengeri forgalom folyamatos figyeléséről, nem észlelte időben a veszélyt, és nem adott elsőbbséget a vitorlásnak, amelynek a tengeri közlekedési szabályok szerint elsőbbsége volt a motoros meghajtású katamaránnal szemben.

A lap szerint a katamarán mintegy 32 csomós sebességgel haladt, míg a vitorlás csak néhány csomóval közlekedett.

A baleset június 14-én délelőtt történt a közép-dalmáciai partoknál, Solta és Brac szigete között. A menetrend szerint közlekedő Krilo Eclipse személyszállító katamarán Splitből Hvar felé tartott, amikor összeütközött egy vitorlással. A vitorláson nyolc cseh állampolgár tartózkodott, közülük négyen meghaltak. A katamarán fedélzetén 118 utas és hétfős legénység tartózkodott.

A vitorlás az ütközés után elsüllyedt. A negyedik áldozat holttestét hétfőn emelték ki a több mint 50 méteres mélységben megtalált roncsból.

A horvát hatóságok korábban közölték: a baleset körülményeit a megyei ügyészség, valamint a légi, tengeri és vasúti közlekedési balesetek kivizsgálásával foglalkozó horvát ügynökség vizsgálja. A Jutarnji List szerint a hatóságok elemzik a hajó dokumentációját, a hajónaplót, valamint a tengeri forgalmat felügyelő és irányító VTS-rendszer adatait is.

A horvát büntető törvénykönyv alapján háromtól 15 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető, ha a közlekedésbiztonsági szabályok megsértése több ember halálát okozza.