2026. május 8. péntek Mihály
Kisbaba pürésített bébiételt kap babakanálból
Nyitókép: Pixabay

Volt ugyan patkányméreg a bébiételben, de „kevés”

Infostart / MTI

A toxikológiai vizsgálat szerint nem volt életveszélyes az ausztriai Burgenland tartományban lefoglalt Hipp-bébiételben talált 15 mikrogramm patkányméregdózis – közölte csütörtökön a kismartoni ügyészség az APA osztrák hírügynökség megkeresésére.

A tájékoztatás szerint a dózis ugyanakkor elég magas lett volna ahhoz, hogy egészségügyi hatásai legyenek, így például gátolta volna a véralvadást enyhébb belső vérzéseket okozva.

A vizsgálat eredményei azonban csakis a Sérc (Schützen am Gebirge) településén lefoglalt bébiételes üvegre vonatkozik – hangsúlyozta az ügyészség szóvivője, hozzátéve, hogy a Szlovákiában és Csehországban talált üvegekre és a Burgenlandban még keresett második üvegre vonatkozóan ebből nem lehet következtetéseket levonni.

A nyomozás közveszélyokozás és súlyos testi sértés kísérlete miatt folyik. Egy 39 éves gyanúsított kedd óta vizsgálati őrizetben van. A Salzburgban elfogott szlovák férfi, aki a Hipp egy elbocsátott alkalmazottja, tagadja az ellene felhozott vádakat.

Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában áprilisban összesen öt manipulált bébiételes üveget foglaltak le fogyasztás előtt.

A Hipp-termékeket a Spar áruházakból hívták vissza április közepén, miután kiderült, hogy valaki manipulálhatta a Hipp több 190 grammos, zöldségpürés üvegét. Óvintézkedésként más szupermarketek is kivonták a terméket a forgalomból.

