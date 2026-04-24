ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.78
usd:
314.01
bux:
0
2026. április 24. péntek György
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Aranyrudak egymás hegyén-hátán.
Nyitókép: Pixabay

Korán kelt, füvet nyírt, aranyrudakat lelt: a város megtarthatja a „zsákmányt”

Infostart / MTI

Megtarthatja a fűnyírás közben talált aranyrudakat a kelet-németországi Bannewitz város, miután április közepéig nem jelentkezett a több tízezer euró értékű kincs jogos tulajdonosa - mondta el Heiko Wersig, a település polgármestere.

Egy városi alkalmazott tavaly októberben fűnyírás közben bukkant rá a település területén tíz aranyrúdra. A szabályok értelmében a város a talált kincset hat hónapig nem használhatta fel, ennyi időt kellett várni, hátha a jogos tulajdonos előkerül.

A polgármester elmondta: sok-sok email, levél és telefon érkezett hozzájuk, de senki nem tudott hiteles bizonyítékot, például vásárlási nyugtát vagy az aranyrudak sorszámát bemutatni arra vonatkozóan, hogy őt illetné a vagyon.

A várakozási idő április 17-én lejárt, így a Drezda melletti kisváros most eldöntheti, mihez kezd a talált kinccsel. Hivatalosan a városi tanács határoz majd erről jövő héten, de az első tervek szerint a helyi hagyományőrzés támogatására fordítják majd.

Az aranyrudakat pillanatnyilag még a rendőrség őrzi, értékük nagyjából 40 ezer euró (14 millió forint) körül lehet.

németország

arany

fűnyírás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemző: átmeneti erősödés még lehet, de az év végére inkább gyengül majd a forint

Elemző: átmeneti erősödés még lehet, de az év végére inkább gyengül majd a forint
Az uniós források beáramlása nagyon komoly segítséget jelentene a beruházások külső finanszírozásában, és az euró bevezetésének belengetése is erősíti a magyar fizetőeszközt – mondta az InfoRádióban Árokszállási Zoltán. Az MBH Bank vezető elemzője szerint a 360-365 forintos euró-forint árfolyam nincs összhangban a gazdasági fundamentumokkal, csak átmeneti jelenségről van szó.
Tálas Péter az Arénában: Ukrajna az Öböl-államokkal üzletelve juthat fontos új partnerekhez

Tálas Péter az Arénában: Ukrajna az Öböl-államokkal üzletelve juthat fontos új partnerekhez

Szíria és Venezuela után harmadik szövetségesét, Iránt is elveszítette a háború miatt Oroszország – erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzője. Tálas Péter szerint szerint az ukránoknak sem kedvez az iráni háború, mert olyan mennyiségű lőszer fogyott, aminek a pótlása hosszú időt vesz igénybe.
 

Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
Üzemanyag: drágulás vagy hiány jön? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.24. péntek, 18:00
Krausz Ferenc
Nobel-díjas fizikus, az Élvonal Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megdőlt a készpénz uralma, győzött a bankkártya, hódít a mobilfizetés a fiatalok körében

Megdőlt a készpénz uralma, győzött a bankkártya, hódít a mobilfizetés a fiatalok körében

A bankkártyás fizetés átvette a vezetést, és a legnépszerűbb fizetési móddá vált Magyarországon – derül ki az Impetus Research 2025 decemberében készült, a 18–69 éves magyar lakosságra reprezentatív online kutatásából. A felmérés szerint a lakosság 66%-a szokott bankkártyával fizetni, 42% pedig ezzel egyenlíti ki leggyakrabban a vásárlásait. A készpénz szerepe ugyanakkor továbbra is jelentős: a magyarok 55%-a használja, 36% számára pedig még mindig ez a leggyakoribb fizetési mód.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Végre kiderült, milyen idő vár ránk pénteken: ennek a hírnek rengetegen fognak örülni

Végre kiderült, milyen idő vár ránk pénteken: ennek a hírnek rengetegen fognak örülni

Április 24-én tipikus tavaszi idő várható Magyarországon, többórás napsütéssel és mérsékelt felhőzettel.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says Israel-Lebanon ceasefire extended by three weeks, but he won't 'rush' Iran deal

Trump says Israel-Lebanon ceasefire extended by three weeks, but he won't 'rush' Iran deal

Meanwhile, top Iranian figures speak of "iron unity" after Trump's claims that the country's leadership is embroiled in infighting.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 24. 06:46
Nagyot lép egy európai nagyhatalom: búcsút int a gázkazánoknak
2026. április 24. 06:23
Megint a vádlottak padján az ChatGPT üzemeltetője – ezúttal egy lövöldözés miatt
×
×