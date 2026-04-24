Korán kelt, füvet nyírt, aranyrudakat lelt: a város megtarthatja a „zsákmányt”

Egy városi alkalmazott tavaly októberben fűnyírás közben bukkant rá a település területén tíz aranyrúdra. A szabályok értelmében a város a talált kincset hat hónapig nem használhatta fel, ennyi időt kellett várni, hátha a jogos tulajdonos előkerül.

A polgármester elmondta: sok-sok email, levél és telefon érkezett hozzájuk, de senki nem tudott hiteles bizonyítékot, például vásárlási nyugtát vagy az aranyrudak sorszámát bemutatni arra vonatkozóan, hogy őt illetné a vagyon.

A várakozási idő április 17-én lejárt, így a Drezda melletti kisváros most eldöntheti, mihez kezd a talált kinccsel. Hivatalosan a városi tanács határoz majd erről jövő héten, de az első tervek szerint a helyi hagyományőrzés támogatására fordítják majd.

Az aranyrudakat pillanatnyilag még a rendőrség őrzi, értékük nagyjából 40 ezer euró (14 millió forint) körül lehet.