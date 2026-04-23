2026. április 23. csütörtök Béla
Robert Golob szlovén miniszterelnök érkezik az EU-tagországok állam-, illetve kormányfõinek csúcstalálkozójára Brüsszelben 2026. március 19-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Matthys

A szlovén kormányfő lemondta részvételét az informális EU-csúcson

Infostart / MTI

Lemondta részvételét Robert Golob leköszönő szlovén miniszterelnök otthoni teendői miatt a csütörtökön és pénteken Nicosiában rendezendő informális EU-csúcstalálkozón – közölte csütörtökön a miniszterelnöki hivatal.

A közlemény szerint a szlovén parlament fontos törvénytervezetekről tárgyal, és az ülésen a kormányfő részt kíván venni.

Golob a múlt héten azt mondta, hogy pártja, a Szabadság Mozgalom várhatóan ellenzékbe vonul, miután a legutóbbi választások nyomán nem sikerült olyan koalíciót létrehoznia, amely többséget szerezne a 90 tagú törvényhozásban.

Az Európai Unió vezetői a találkozón az EU-nak a közel-keleti háborúra adandó válaszát és a konfliktus gazdasági következményeit vitatják meg. A tanácskozás vendége lesz Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

A pénteki ülésen az uniós vezetők a 2028–2034 közötti időszak többéves pénzügyi keretéről tárgyalnak.

A március 22-i parlamenti választásokon a legtöbb mandátumot, 29-et a balközép szlovén Szabadság Mozgalom szerezte meg. A Janez Jansa vezette jobboldali Szlovén Demokrata Párt (SDS) 28, az Új Szlovénia (NSi), a Szlovén Néppárt (SLS) és a Focus pártok szövetsége kilenc helyhez jutott. A Szociáldemokraták és az Anze Logar vezette Demokraták hat-hat, míg a Baloldal és a Vesna közös listája, valamint a Resni.ca mozgalom öt-öt mandátumot szerzett. A magyar és az olasz nemzeti közösség egy-egy garantált képviselői hellyel rendelkezik. A koalíciós tárgyalások mind ez idáig nem hoztak eredményt, és egyelőre egyik miniszterelnök-jelölt mögött sincs meg a kormányalakításhoz szükséges parlamenti többség.

