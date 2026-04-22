2026. április 22. szerda Csilla, Noémi
Egy csapat harci repülő alakzatban repül az égen.
Nyitókép: Unsplash

Izrael halálos légicsapást mért Kelet-Libanonra

Infostart / MTI

Az izraeli erők drónokkal mértek csapást Libanon keleti részére, a támadásban egy ember meghalt, ketten pedig megsérültek.

Egy ember meghalt, ketten megsebesültek Libanon keleti részén izraeli dróntámadásban – közölte az NNA libanoni hírügynökség szerda hajnalban.

A tájékoztatás szerint az éjszaka folyamán végrehajtott támadás a Bekaa-völgyben található el-Dzsbúr nevű település környékét érte.

Az izraeli hadsereg tüzérséggel lőtte Libanon déli, jelenleg izraeli megszállás alatt lévő részét is – derül ki a közlésekből.

Előző nap mind a Libanon déli részén aktív Hezbollah síita mozgalom, mind pedig az izraeli hadsereg harcokról számolt be, és egymást okolták az április 16-án, az Egyesült Államok közvetítésével megkötött, tíznapos tűzszünet megsértésével.

A Hezbollah nem sokkal az iráni fegyveres konfliktus február végi kitörése után, március 2-án rakétatámadást indított a szomszédos Izrael ellen, belesodorva Libanont a konfliktusba. Ezt követően az izraeli erők 5-10 kilométer mélyen behatoltak Libanonba, azzal a céllal, hogy a területen – az észak-izraeli települések védelmében – ütközőzónát alakítsanak ki.

A Tisza Párt személyzeti politikája látványosan eltér attól, amelyet a Fidesz képviselt az elmúlt másfél évtizedben. Erről az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt Csizmadia Ervin, a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója, aki a Tisza Párt győzelmének mértékét is igyekezett definiálni.
 

Forint: jöhet a következő nagy mozgás, minden szem a Tisza Párt bejelentésein

Egyelőre úgy látszik, a március végével kezdődő, a választás után meglóduló forinterő áprilisban is kitart. Az iráni konfliktus alakulása mellett egyértelműen a Tisza-kormányra figyel a magyar deviza piac, és közelről követi a legújabb gazdasági bejelentéseit. A megmaradt figyelem az amerikai jegybank következő elnökjelöltjére, Kevin Warshra és a várható amerikai jegybanki lépésekre irányul. A forint továbbra is egy szűk sávban mozog, az euró 363, míg a dollár 308.

Vége van, bezár a vidéki pláza kedvelt butikja: kinyírta a Temu, nem bírta tovább a versenyt a webshopokkal

Nyolc és fél év után lehúzza a rolót egy népszerű szegedi üzlet: a tulajdonos szerint nem maradt más választása, a vásárlási szokások teljesen átalakultak.

Two ships attacked in Strait of Hormuz as US blockade remains in place

It comes after US President Donald Trump says he will extend the ceasefire with Iran until talks between the two countries have progressed.

