Izrael halálos légicsapást mért Kelet-Libanonra

Egy ember meghalt, ketten megsebesültek Libanon keleti részén izraeli dróntámadásban – közölte az NNA libanoni hírügynökség szerda hajnalban.

A tájékoztatás szerint az éjszaka folyamán végrehajtott támadás a Bekaa-völgyben található el-Dzsbúr nevű település környékét érte.

Az izraeli hadsereg tüzérséggel lőtte Libanon déli, jelenleg izraeli megszállás alatt lévő részét is – derül ki a közlésekből.

Előző nap mind a Libanon déli részén aktív Hezbollah síita mozgalom, mind pedig az izraeli hadsereg harcokról számolt be, és egymást okolták az április 16-án, az Egyesült Államok közvetítésével megkötött, tíznapos tűzszünet megsértésével.

A Hezbollah nem sokkal az iráni fegyveres konfliktus február végi kitörése után, március 2-án rakétatámadást indított a szomszédos Izrael ellen, belesodorva Libanont a konfliktusba. Ezt követően az izraeli erők 5-10 kilométer mélyen behatoltak Libanonba, azzal a céllal, hogy a területen – az észak-izraeli települések védelmében – ütközőzónát alakítsanak ki.