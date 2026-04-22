ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.48
usd:
310.93
bux:
136308.24
2026. április 22. szerda Csilla, Noémi
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Elektromos energiát termelő szélturbinák, tengerbe telepítve.
Nyitókép: Pixabay

Energiautalványok, uniós szintre emelt tagállami olajkoordináció – lépések energiaválság idejére

Infostart / MTI

Az Európai Bizottság intézkedéseket javasolt szerdán Európa fosszilis energiaválságoktól való védelme és a tiszta, hazai energiára való áttérés felgyorsítása érdekében.

Dan Jorgensen energiaügyi biztos brüsszeli sajtótájékoztatóján közölte, az Európai Bizottság AccelerateEU néven uniós eszközt kíván bevezetni, ami Európa energiafüggetlenségének megteremtését célozza, miközben azonnali segítséget nyújt az európai háztartásoknak és iparágaknak.

„A közel-keleti konfliktus elmérgesedése óta az EU 24 milliárd euróval többet költött azonos mennyiségű energia beszerzésére a magasabb árak miatt.

A jelenlegi geopolitikai helyzet komoly emlékeztető arra, hogy a tiszta, biztonságos és megfizethető energiára való áttérés felgyorsítása gazdasági és biztonsági szempontból elengedhetetlen” – fogalmazott.

Jorgensen közölte, az AccelerateEU hosszabb távú hatással bíró rövid és strukturális intézkedéseket is magában foglal azzal a céllal, hogy tovább csökkentse a fosszilis tüzelőanyagok változó piacától való függőséget, és felgyorsítsa Európa ellenállóképességét a hazai tiszta energián és a villamosításon alapuló jövőbeli kockázatokkal szemben.

Az uniós bizottság egyebek mellett azt javasolja, hogy a nemzeti intézkedéseket összehangoltan hajtsák végre a tagállamok. Ez magában foglalja

  • a földalatti gáztárolók újratöltését,
  • a feltöltési szabályok rugalmasságának kihasználását és
  • az olajkészletek bármilyen okból történő kivételes felszabadítását.
  • A nemzeti vészhelyzeti intézkedéseket, különösen a repülőgépüzemanyag és a dízelolaj rendelkezésre állására irányuló intézkedéseket, beleértve az olajfinomítók termelési kapacitásait, szorosan össze kell hangolni – szögezte le.

Az Európai Bizottság új megfigyelőközpontot hoz létre, amely a közlekedés területén használt üzemanyagok uniós termelését, importját, exportját és készletszintjét követné nyomon. Ez – mint kifejtette – lehetővé teszi majd a lehetséges hiányok gyors azonosítását, és a készletek vészhelyzeti felszabadítása esetén célzott intézkedések meghozatalát a kiegyensúlyozott üzemanyagelosztás fenntartása érdekében.

A brüsszeli testület által javasolt célzott és átmeneti intézkedések között szerepel a fogyasztók, köztük az ipar védelme az árcsúcsokkal szemben. Ez magában foglalhatja egyebek mellett

  • a célzott jövedelemtámogatási rendszereket,
  • az energiautalványokat, valamint
  • a kiszolgáltatott háztartások villamosenergiájára kivetett jövedéki adójának csökkentését.

Az uniós biztos közölte: az Európai Bizottság még a nyár előtt villamosítást célzó cselekvési tervet mutat be. A terv az ipari, közlekedési és építőipari ágazatok villamosítását akadályozó tényezők felszámolására irányuló intézkedéseket tartalmaz, valamint javaslatokat a hazai termelésű tiszta energiára való áttérés felgyorsítására az olaj, a gáz és a fosszilis üzemanyagok helyettesítése érdekében.

A brüsszeli testület megerősítené a hálózati rendszert, melyhez bekapcsolná a szél- és megújuló erőműveket, beleértve a tengeri szélerőműveket és a vízerőműveket is – tájékoztatott az uniós biztos.

Közölte továbbá, az Európai Bizottság jogalkotási javaslatot fog benyújtani a hálózati díjakról és az adózásról annak biztosítására, hogy a villamosenergiát kevesebb adó terhelje, mint a fosszilis tüzelőanyagokat.

„A jelenlegi válságban a gyorsaság és a legjobb hatás elérése a legfontosabb” – fogalmazott Jorgensen, majd kiemelte: az Európai Bizottság segíteni fogja a tagállamokat abban, hogy a lehető legnagyobb mértékben ki tudják használni a rendelkezésre álló uniós finanszírozást. A közpénzek önmagukban azonban nem fedezik az energetikai átállás jelentős beruházási igényeit – hívta fel a figyelmet az uniós biztos, majd emlékeztetett: a magánberuházások mozgósítására a brüsszeli testület nemrégiben stratégiát fogadott el a tiszta energiába történő beruházások felgyorsítása érdekében.

Kezdőlap    Külföld    Energiautalványok, uniós szintre emelt tagállami olajkoordináció – lépések energiaválság idejére

európai unió

európai bizottság

alternatív energia

energiaválság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
első intézkedések

Azbesztkatasztrófa Szombathelyen – drámai információkat osztott meg a polgármester
Her van a leköszönő kormány utolsó, és az új kabinet első veszélyhelyzete: Szombathelyen százezer tonna kőzúzalékról derült ki, hogy osztrák bányákból származó azbesztet tartalmaz, amely az utakról a levegőbe kerülve súlyosan veszélyes az emberi egészségre. A településen rendkívüli intézkedéseket vezettek be – nyilatkozta Nemény András polgármester az InfoRádió kérdésére. A baj nagyon nagy, egyes helyeken az azbeszttartalom százszorosa, vagy ennél is nagyobb a megengedett mértéknek.
VIDEÓ
inforadio
ARÉNA
2026.04.22. szerda, 18:00
Tálas Péter
Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tűz alatt Zaporizzsja és Harkiv, indulhat a 90 milliárd eurós uniós hitel Ukrajnába – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán

Tűz alatt Zaporizzsja és Harkiv, indulhat a 90 milliárd eurós uniós hitel Ukrajnába – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán

Egy személy meghalt, egy másik pedig megsérült, miután Oroszország a közlekedési infrastruktúrát támadta Ukrajna Zaporizzsja régiójában. Harkiv Szlobidszkij kerületét ugyancsak csapás érte, mára virradóra ott is egy infrastrukturális létesítmény ellen hajtottak végre dróntámadást - számol be az Ukrinform. A Dennik N közben arról ír: Magyarország és Szlovákia megerősítette, hogy amennyiben újraindul az orosz olajszállítás a Barátság vezetéken keresztül, mindkét ország támogatni fogja az EU Kijevnek nyújtandó hitelét és a 20. szankciócsomagot Oroszország ellen - ezt Petr Macinka cseh külügyminiszter jelentette ki az uniós külügyminiszterek luxemburgi találkozója után. Volodimir Zelenszkij tegnap este közölte, többé nincs alap a finanszírozási csomag blokkolására, mivel Ukrajna betartotta az egyezség rá eső részét, és megjavította az olajvezetéket.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagy Ervin: tűz ütött ki az iváncsai akkugyárban, több dolgozó is füstmérgezéssel került kórházba

Nagy Ervin: tűz ütött ki az iváncsai akkugyárban, több dolgozó is füstmérgezéssel került kórházba

A történtek miatt levélben fordult a cég vezetéséhez, amelyben részletes tájékoztatást kért a tűzeset körülményeiről.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran says it has seized two cargo ships in Strait of Hormuz after three vessels attacked

Iran says it has seized two cargo ships in Strait of Hormuz after three vessels attacked

The Islamic Revolutionary Guard Corps says it is escorting the seized ships to the Iranian coast. Earlier, Donald Trump said he was extending the US-Iran ceasefire.

EZT OLVASTA MÁR?
×
