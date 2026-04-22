Energiautalványok, uniós szintre emelt tagállami olajkoordináció – lépések energiaválság idejére

Dan Jorgensen energiaügyi biztos brüsszeli sajtótájékoztatóján közölte, az Európai Bizottság AccelerateEU néven uniós eszközt kíván bevezetni, ami Európa energiafüggetlenségének megteremtését célozza, miközben azonnali segítséget nyújt az európai háztartásoknak és iparágaknak.

„A közel-keleti konfliktus elmérgesedése óta az EU 24 milliárd euróval többet költött azonos mennyiségű energia beszerzésére a magasabb árak miatt.

A jelenlegi geopolitikai helyzet komoly emlékeztető arra, hogy a tiszta, biztonságos és megfizethető energiára való áttérés felgyorsítása gazdasági és biztonsági szempontból elengedhetetlen” – fogalmazott.

Jorgensen közölte, az AccelerateEU hosszabb távú hatással bíró rövid és strukturális intézkedéseket is magában foglal azzal a céllal, hogy tovább csökkentse a fosszilis tüzelőanyagok változó piacától való függőséget, és felgyorsítsa Európa ellenállóképességét a hazai tiszta energián és a villamosításon alapuló jövőbeli kockázatokkal szemben.

Az uniós bizottság egyebek mellett azt javasolja, hogy a nemzeti intézkedéseket összehangoltan hajtsák végre a tagállamok. Ez magában foglalja

a földalatti gáztárolók újratöltését,

a feltöltési szabályok rugalmasságának kihasználását és

az olajkészletek bármilyen okból történő kivételes felszabadítását.

A nemzeti vészhelyzeti intézkedéseket, különösen a repülőgépüzemanyag és a dízelolaj rendelkezésre állására irányuló intézkedéseket, beleértve az olajfinomítók termelési kapacitásait, szorosan össze kell hangolni – szögezte le.

Az Európai Bizottság új megfigyelőközpontot hoz létre, amely a közlekedés területén használt üzemanyagok uniós termelését, importját, exportját és készletszintjét követné nyomon. Ez – mint kifejtette – lehetővé teszi majd a lehetséges hiányok gyors azonosítását, és a készletek vészhelyzeti felszabadítása esetén célzott intézkedések meghozatalát a kiegyensúlyozott üzemanyagelosztás fenntartása érdekében.

A brüsszeli testület által javasolt célzott és átmeneti intézkedések között szerepel a fogyasztók, köztük az ipar védelme az árcsúcsokkal szemben. Ez magában foglalhatja egyebek mellett

a célzott jövedelemtámogatási rendszereket,

az energiautalványokat, valamint

a kiszolgáltatott háztartások villamosenergiájára kivetett jövedéki adójának csökkentését.

Az uniós biztos közölte: az Európai Bizottság még a nyár előtt villamosítást célzó cselekvési tervet mutat be. A terv az ipari, közlekedési és építőipari ágazatok villamosítását akadályozó tényezők felszámolására irányuló intézkedéseket tartalmaz, valamint javaslatokat a hazai termelésű tiszta energiára való áttérés felgyorsítására az olaj, a gáz és a fosszilis üzemanyagok helyettesítése érdekében.

A brüsszeli testület megerősítené a hálózati rendszert, melyhez bekapcsolná a szél- és megújuló erőműveket, beleértve a tengeri szélerőműveket és a vízerőműveket is – tájékoztatott az uniós biztos.

Közölte továbbá, az Európai Bizottság jogalkotási javaslatot fog benyújtani a hálózati díjakról és az adózásról annak biztosítására, hogy a villamosenergiát kevesebb adó terhelje, mint a fosszilis tüzelőanyagokat.

„A jelenlegi válságban a gyorsaság és a legjobb hatás elérése a legfontosabb” – fogalmazott Jorgensen, majd kiemelte: az Európai Bizottság segíteni fogja a tagállamokat abban, hogy a lehető legnagyobb mértékben ki tudják használni a rendelkezésre álló uniós finanszírozást. A közpénzek önmagukban azonban nem fedezik az energetikai átállás jelentős beruházási igényeit – hívta fel a figyelmet az uniós biztos, majd emlékeztetett: a magánberuházások mozgósítására a brüsszeli testület nemrégiben stratégiát fogadott el a tiszta energiába történő beruházások felgyorsítása érdekében.