2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
Nyitókép: Unsplash.com

Lángba borult egy hajó: újabb halálos amerikai csapás a Csendes-óceánon – videó

Infostart / MTI

Négy napon belül a negyedik támadást hajtotta végre az amerikai hadsereg kedden kábítószer-csempészek ellen a Csendes-óceán keleti felén.

Az Egyesült Államok déli parancsnoksága (SOUTHCOM) szerint négyen haltak meg a hajó elleni légitámadásban. A hadsereg által közzétett videófelvételen egy álló, külső motorral fölszerelt hajó látható, amelyet rakéta talál el, majd hatalmas tűzgömb emelkedik föl.

A SOUTHCOM, amely az Egyesült Államok latin-amerikai és karibi katonai műveleteiért felelős, azt állította, hogy a négy megölt ember „narkóterrorista” volt, de erre vonatkozó bizonyítékot nem szolgáltattak.

Donald Trump szeptemberben rendelte el a támadásokat a hajók ellen, hogy megakadályozzák a latin-amerikai kartelleket abban, hogy kábítószert szállítsanak az Egyesült Államokba.

A keddi támadással 175-re emelkedett a halálos áldozatok száma. Hétfőn ketten, szombaton pedig öten haltak meg amerikai légicsapásban, szintén a Csendes-óceán keleti részén.

Elemző: legkorábban 2031-2032-ben lehet szó euróbevezetésről

Magyarország EU-tagsága óta már többször kopogtathatott volna az eurózóna ajtaján, de korábban politikai akarat nem volt, most pedig a feltételektől vagyunk távol, a politikai akaratról Magyar Péter hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján viszont nyilatkozott, először a költségvetés állapotát világítják át. Az időtávról és a bevezetés részleteiről az InfoRádió Beke Károlyt kérdezte.
 

A címvédő ellen kellett volna csodát tenni Szoboszlaiéknak

