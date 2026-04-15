Lángba borult egy hajó: újabb halálos amerikai csapás a Csendes-óceánon – videó

Az Egyesült Államok déli parancsnoksága (SOUTHCOM) szerint négyen haltak meg a hajó elleni légitámadásban. A hadsereg által közzétett videófelvételen egy álló, külső motorral fölszerelt hajó látható, amelyet rakéta talál el, majd hatalmas tűzgömb emelkedik föl.

A SOUTHCOM, amely az Egyesült Államok latin-amerikai és karibi katonai műveleteiért felelős, azt állította, hogy a négy megölt ember „narkóterrorista” volt, de erre vonatkozó bizonyítékot nem szolgáltattak.

On April 14, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/RH5ldx9tN0 — U.S. Southern Command (@Southcom) April 14, 2026

Donald Trump szeptemberben rendelte el a támadásokat a hajók ellen, hogy megakadályozzák a latin-amerikai kartelleket abban, hogy kábítószert szállítsanak az Egyesült Államokba.

A keddi támadással 175-re emelkedett a halálos áldozatok száma. Hétfőn ketten, szombaton pedig öten haltak meg amerikai légicsapásban, szintén a Csendes-óceán keleti részén.