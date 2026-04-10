2026. április 10. péntek Zsolt
Pénz, euró bankjegyek.
Nyitókép: Pixabay

Légi úton csempésztek migránsokat Vietnámból – letartóztatás Magyarországon

Infostart / MTI

Vietnámból csempésztek migránsokat légiúton a Franciaországban, Németországban és Magyarországon elfogott embercsempészek – közölte az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete, az Europol.

A közlemény szerint a március 30-án tartott nemzetközi művelet során a francia, a német, valamint a magyar hatóságok Vietnámból működtetett migránscsempészhálózat nyolc tagját állították elő.

A bűnszervezet több európai országban is tevékenykedett, a csempészmódszerekkel utaztatott migránsok végső célja az Egyesült Királyság volt.

A csoport tagjai a közösségi médián keresztül hirdették szolgáltatásaikat. Az Europol-közlemény szerint a migránsok magyar hatóságok által kiállított rövid távú vízummal vagy tartózkodási engedéllyel érkeztek a Schengeni övezetbe, majd légiúton jutottak Franciaországba. A párizsi régióban biztosított szállásokról később Észak-Franciaországba szállították őket, ahonnan felfújható csónakokon keltek át az Egyesült Királyságba.

Az előállítottak szervezték az egész utat, beleértve a logisztikát, a szállást és a közlekedést Vietnámból egészen az Egyesült Királyságig.

A hálózat havonta legalább 15 migránst szállított. A teljes útért 22 ezer eurót is elkértek, ami alapján a bűnszervezet az elmúlt években hárommillió euró bevételre tehetett szert. A profit mozgását egy titkosított rendszer használata tette lehetővé Európa és Vietnam között.

A művelet során hét helyszínen végeztek házkutatást Franciaországban. Nyolc embert állítottak elő, hatot Franciaországban, egyet Németországban és szintén egyet – egy magas szintű szervezőt – Magyarországon. A hatóságok legalább húsz útlevelet, három gépjárművet, mobiltelefonokat és más elektronikus eszközt, valamint 10 ezer euró készpénzt foglaltak le – tájékoztattak.

Orbán Viktor rendkívüli üzenetet tett közzé, és egységre szólított fel

Orbán Viktor rendkívüli üzenetet tett közzé, és egységre szólított fel
„Az a veszély fenyeget, hogy amit felépítettünk, elveszíthetjük, ráadásul ellenfeleink semmitől sem riadnak vissza, hogy megszerezzék a hatalmat, külföldi titkosszolgálatokkal játszanak össze, tüntetést és balhét szerveznek már most" – fogalmazott péntek reggel Orbán Viktor, aki mindenkit arra buzdított a Facebook-oldalán közzétett videójában, hogy vasárnap menjen el szavazni és voksoljon a Fideszre.
 

Szakértő: egy markáns mintázatból látszik, mikor jöhet a fordulópont a tőzsdéken az olajkrízis után

Szakértő: egy markáns mintázatból látszik, mikor jöhet a fordulópont a tőzsdéken az olajkrízis után

Általában 7-8 hónap, amíg megnyugszik a piac egy-egy, az olajkereskedelmet érintő sokk után. A részvénypiacokon átlagban 170 kereskedési nap a visszarendeződés ideje – mondta az InfoRádióban a Portfolio elemzője, Mohos Kristóf.
 

Megtorpant a rali, az iráni eseményekre figyelnek a befektetők

Megtorpant a rali, az iráni eseményekre figyelnek a befektetők

Kivárnak a befektetők a pénteki amerikai inflációs adat előtt, miközben a piacok egyre idegesebben figyelik az iráni tűzszüneti tárgyalások alakulását. A Wall Street ugyan sorozatban hetedik napja emelkedett, de a határidős indexek már óvatos képet mutatnak, jelezve, hogy a geopolitikai kockázatok és az inflációs nyomás együtt határozhatják meg a következő irányt.

Veszélyben a hazai barack és eperszezon: komoly árat fizethetünk a tavaszi ítéletidő miatt

Veszélyben a hazai barack és eperszezon: komoly árat fizethetünk a tavaszi ítéletidő miatt

Aszály, szélvihar és hajnali fagyok egyszerre terhelik a vasi gyümölcsösöket: a következő napok dönthetnek arról, mennyi kajszi marad a fákon, és időben elindul-e az eperszezon.

Israel and Hezbollah exchange strikes overnight as Trump criticises Iran's handling of Hormuz strait

Israel and Hezbollah exchange strikes overnight as Trump criticises Iran's handling of Hormuz strait

The US president has accused Iran of "doing a very poor job" with the key shipping channel, though which 20% of the world's oil normally passes.

