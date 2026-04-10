Légi úton csempésztek migránsokat Vietnámból – letartóztatás Magyarországon

A közlemény szerint a március 30-án tartott nemzetközi művelet során a francia, a német, valamint a magyar hatóságok Vietnámból működtetett migránscsempészhálózat nyolc tagját állították elő.

A bűnszervezet több európai országban is tevékenykedett, a csempészmódszerekkel utaztatott migránsok végső célja az Egyesült Királyság volt.

A csoport tagjai a közösségi médián keresztül hirdették szolgáltatásaikat. Az Europol-közlemény szerint a migránsok magyar hatóságok által kiállított rövid távú vízummal vagy tartózkodási engedéllyel érkeztek a Schengeni övezetbe, majd légiúton jutottak Franciaországba. A párizsi régióban biztosított szállásokról később Észak-Franciaországba szállították őket, ahonnan felfújható csónakokon keltek át az Egyesült Királyságba.

Az előállítottak szervezték az egész utat, beleértve a logisztikát, a szállást és a közlekedést Vietnámból egészen az Egyesült Királyságig.

A hálózat havonta legalább 15 migránst szállított. A teljes útért 22 ezer eurót is elkértek, ami alapján a bűnszervezet az elmúlt években hárommillió euró bevételre tehetett szert. A profit mozgását egy titkosított rendszer használata tette lehetővé Európa és Vietnam között.

A művelet során hét helyszínen végeztek házkutatást Franciaországban. Nyolc embert állítottak elő, hatot Franciaországban, egyet Németországban és szintén egyet – egy magas szintű szervezőt – Magyarországon. A hatóságok legalább húsz útlevelet, három gépjárművet, mobiltelefonokat és más elektronikus eszközt, valamint 10 ezer euró készpénzt foglaltak le – tájékoztattak.