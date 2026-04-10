Kéthetes keresés után mentettek ki egy bányászt a búvárok Mexikóban

Tizennégy napot töltött egy beszakadt bányában egy 42 éves mexikói bányász, akit a helyi hadsereg búvárai hoztak fel a felszínre. Francisco Zapata Nájera 300 méter mélyen rekedt a föld alatt, miután az észak-mexikói Sinaloa állam egyik aranybányájának leszakadt a fala – írja a 444.hu a BBC tudósítása alapján.

A bányában 25 munkás dolgozott, amikor március 25-én átszakadt a bányászati hulladékot tároló építmény, vagyis egy gát. Huszonegy embernek sikerült kijutnia, négyen azonban a föld alatt rekedtek. Egyiküket, név szerint José Alejandro Cástulót öt, a föld alatt töltött nap után mentették ki, egy másik bányász pedig életét vesztette. A mentőcsapatoknak 14 napjába telt, mire rátaláltak Francisco Zapata Nájerára.

Több mint 300 órányi keresés után a búvárok megtalálták őt, amikor arra lettek figyelmesek, hogy villog a zseblámpája.

Miután azonosították magukat a hadsereg speciális búváraiként, elmondták a bányásznak, hogy a zseblámpájának a ki- és bekapcsolása nagyon sokat segített nekik.

A 42 éves bányászhoz vezető alagútban magas volt a vízszint, így a búvárok nem tudták azonnal kihozni onnan. Ekkor vizet, tonhalkonzerveket és energiaszeleteket hagytak a bányásznál, és megígérték neki, hogy hamarosan visszatérnek.

A mentőcsapatok a következő 20 órában szivattyúk segítségével csökkentették a vízszintet az elárasztott alagutakban, és végül felhozták a felszínre Francisco Zapata Nájerát.

A mentőcsapatok továbbra is keresnek egy másik bányászt, aki még mindig eltűntként van nyilvántartva.

