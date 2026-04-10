2026. április 10. péntek Zsolt
Gold mines
Nyitókép: Alexey Dozmorov/Getty Images

Kéthetes keresés után mentettek ki egy bányászt a búvárok Mexikóban

A bajbajutott ki- és bekapcsolgatta a zseblámpáját, amivel felhívta magára a figyelmet, és így élte túl a szerencsétlenséget.

Tizennégy napot töltött egy beszakadt bányában egy 42 éves mexikói bányász, akit a helyi hadsereg búvárai hoztak fel a felszínre. Francisco Zapata Nájera 300 méter mélyen rekedt a föld alatt, miután az észak-mexikói Sinaloa állam egyik aranybányájának leszakadt a fala – írja a 444.hu a BBC tudósítása alapján.

A bányában 25 munkás dolgozott, amikor március 25-én átszakadt a bányászati hulladékot tároló építmény, vagyis egy gát. Huszonegy embernek sikerült kijutnia, négyen azonban a föld alatt rekedtek. Egyiküket, név szerint José Alejandro Cástulót öt, a föld alatt töltött nap után mentették ki, egy másik bányász pedig életét vesztette. A mentőcsapatoknak 14 napjába telt, mire rátaláltak Francisco Zapata Nájerára.

Több mint 300 órányi keresés után a búvárok megtalálták őt, amikor arra lettek figyelmesek, hogy villog a zseblámpája.

Miután azonosították magukat a hadsereg speciális búváraiként, elmondták a bányásznak, hogy a zseblámpájának a ki- és bekapcsolása nagyon sokat segített nekik.

A 42 éves bányászhoz vezető alagútban magas volt a vízszint, így a búvárok nem tudták azonnal kihozni onnan. Ekkor vizet, tonhalkonzerveket és energiaszeleteket hagytak a bányásznál, és megígérték neki, hogy hamarosan visszatérnek.

A mentőcsapatok a következő 20 órában szivattyúk segítségével csökkentették a vízszintet az elárasztott alagutakban, és végül felhozták a felszínre Francisco Zapata Nájerát.

A mentőcsapatok továbbra is keresnek egy másik bányászt, aki még mindig eltűntként van nyilvántartva.

(Nyitóképünk illusztráció.)

Orbán Viktor rendkívüli üzenetet tett közzé, és egységre szólított fel

„Az a veszély fenyeget, hogy amit felépítettünk, elveszíthetjük, ráadásul ellenfeleink semmitől sem riadnak vissza, hogy megszerezzák a hatalmat, külföldi titkosszolgálatokkal játszanak össze, tüntetést és balhét szerveznek már most" – fogalmazott péntek reggel Orbán Viktor, aki mindenkit arra buzdított a Facebook-oldalán közzétett videójában, hogy vasárnap menjen el szavazni és voksoljon a Fideszre.
 

Szakértő: egy markáns mintázatból látszik, mikor jöhet a fordulópont a tőzsdéken az olajkrízis után

Általában 7-8 hónap, amíg megnyugszik a piac egy-egy, az olajkereskedelmet érintő sokk után. A részvénypiacokon átlagban 170 kereskedési nap a visszarendeződés ideje – mondta az InfoRádióban a Portfolio elemzője, Mohos Kristóf.
 

Megtorpant a rali, az iráni eseményekre figyelnek a befektetők

Kivárnak a befektetők a pénteki amerikai inflációs adat előtt, miközben a piacok egyre idegesebben figyelik az iráni tűzszüneti tárgyalások alakulását. A Wall Street ugyan sorozatban hetedik napja emelkedett, de a határidős indexek már óvatos képet mutatnak, jelezve, hogy a geopolitikai kockázatok és az inflációs nyomás együtt határozhatják meg a következő irányt.

Veszélyben a hazai barack és eperszezon: komoly árat fizethetünk a tavaszi ítéletidő miatt

Aszály, szélvihar és hajnali fagyok egyszerre terhelik a vasi gyümölcsösöket: a következő napok dönthetnek arról, mennyi kajszi marad a fákon, és időben elindul-e az eperszezon.

Israel and Hezbollah exchange strikes overnight as Trump criticises Iran's handling of Hormuz strait

The US president has accused Iran of "doing a very poor job" with the key shipping channel, though which 20% of the world's oil normally passes.

