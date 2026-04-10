Nyitókép: Getty Images / Anton Petrus

Ismeretlen drónok repkedtek kiemelten érzékeny holland épületek felett

Infostart / MTI

Két, Hollandia számára kiemelten fontos épület felett észlelték a drónokat: az egyikben a volt királynő lakik, a másikban pedig az ország aranytartalékát őrzik.

Ismeretlen eredetű drónokat észleltek tavaly novemberben több hollandiai, kiemelten védett létesítmény felett, köztük az aranytartalékot őrző objektum és Beatrix volt királynő lakhelye fölött – derült ki a holland AD napilap által pénteken közzétett hivatalos dokumentumokból.

A holland katonai rendészet jelentése szerint tavaly november 22-én, szombat este három drónt figyeltek meg a kiemelten érzékeny funkciókat ellátó Camp New Amsterdam katonai és biztonsági létesítmény, amely lát el valamint a Utrecht tartománybéli Drakensteyn-kastély felett. A helyszínek kiemelt biztonsági jelentőségűek:

a kastélyban él Beatrix volt királynő, míg a Camp New Amsterdam területén található a holland jegybank aranytrezora, amely több millió érme és bankjegy mellett több mint 14 ezer aranyrudat őriz.

Az objektum egyben a rendészet különleges egységének bázisa is.

A drónészlelések ugyanazon a hétvégén történtek, amikor más hollandiai stratégiai pontok - köztük a volkeli és eindhoveni légibázisok, valamint az ország legnagyobb gázmezője - felett is hasonló repülő eszközöket láttak. November 21-én, pénteken egy a holland gázhálózathoz tartozó ipari létesítménynél is drónokat észleltek.

A hatóságok egyelőre nem tudják, kik állhatnak a történtek mögött, és mi volt a céljuk. Letartóztatás nem történt. A holland védelmi minisztérium korábban több lehetséges magyarázatot is felvetett, a tiltott légtérbe véletlenül berepülő hobbidrónosoktól kezdve bűnözőkön át akár rosszindulatú szereplőkig.

A holland esetek egybeesnek más európai országokban – így Dániában, Németországban és Belgiumban – tapasztalt hasonló drónészlelésekkel.

A történtek nyomán a holland fegyveres erők felgyorsították a drónok elleni védelmi eszközök beszerzését, beleértve speciális radarokat, zavaróberendezéseket és elfogó drónokat, valamint megkezdték drónszakértők toborzását is.

Figyelmezteti a szavazókat a választási iroda

Figyelmezteti a szavazókat a választási iroda

A választási szervek felkészültek mind a hazai, mind a külképviseleti szavazás lebonyolítására, a levélszavazás a jogszabályi előírásoknak megfelelően zajlik. Viszont figyelmeztetést tettek közzé: ne hagyják az utolsó pillanatokra a voksolást, mert sorok alakulhatnak ki, és senki ne felejtse otthon az igazolványát.
 

Már most látszik: teljesen kicserélődik az Országgyűlés – íme, a búcsúzók

231 ezer levélszavazatot már leadtak az országgyűlési választásokra

Rendkívüli nyitvatartás lesz a választások hétvégéjén

Kéréssel fordult minden választópolgárhoz a köztársasági elnök

Elemzők az Arénában: történelmi csúcs lehet a részvételi arány a választásokon

VIDEÓ
Minden, amit a vasárnapi szavazásról tudni kell. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Választás 2026: ki mozgósít jobban vasárnap? Böcskei Balázs és Mráz Ágoston Sámuel, Inforádió, Aréna
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Kamala Harris volt amerikai alelnök, a Demokrata Párt 2024-es elnökjelöltje pénteken egy new york-i rendezvényen bejelentette, hogy fontolgatja az indulást a 2028-as elnökválasztáson.

A közel-keleti konfliktus hatására drasztikusan megemelkedtek a műtrágyaárak.

The Iranian delegation is yet to arrive in Islamabad - Iran's parliament speaker says there must be a ceasefire in Lebanon "before negotiations begin".

