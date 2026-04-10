Ismeretlen drónok repkedtek kiemelten érzékeny holland épületek felett

Ismeretlen eredetű drónokat észleltek tavaly novemberben több hollandiai, kiemelten védett létesítmény felett, köztük az aranytartalékot őrző objektum és Beatrix volt királynő lakhelye fölött – derült ki a holland AD napilap által pénteken közzétett hivatalos dokumentumokból.

A holland katonai rendészet jelentése szerint tavaly november 22-én, szombat este három drónt figyeltek meg a kiemelten érzékeny funkciókat ellátó Camp New Amsterdam katonai és biztonsági létesítmény, amely lát el valamint a Utrecht tartománybéli Drakensteyn-kastély felett. A helyszínek kiemelt biztonsági jelentőségűek:

a kastélyban él Beatrix volt királynő, míg a Camp New Amsterdam területén található a holland jegybank aranytrezora, amely több millió érme és bankjegy mellett több mint 14 ezer aranyrudat őriz.

Az objektum egyben a rendészet különleges egységének bázisa is.

A drónészlelések ugyanazon a hétvégén történtek, amikor más hollandiai stratégiai pontok - köztük a volkeli és eindhoveni légibázisok, valamint az ország legnagyobb gázmezője - felett is hasonló repülő eszközöket láttak. November 21-én, pénteken egy a holland gázhálózathoz tartozó ipari létesítménynél is drónokat észleltek.

A hatóságok egyelőre nem tudják, kik állhatnak a történtek mögött, és mi volt a céljuk. Letartóztatás nem történt. A holland védelmi minisztérium korábban több lehetséges magyarázatot is felvetett, a tiltott légtérbe véletlenül berepülő hobbidrónosoktól kezdve bűnözőkön át akár rosszindulatú szereplőkig.

A holland esetek egybeesnek más európai országokban – így Dániában, Németországban és Belgiumban – tapasztalt hasonló drónészlelésekkel.

A történtek nyomán a holland fegyveres erők felgyorsították a drónok elleni védelmi eszközök beszerzését, beleértve speciális radarokat, zavaróberendezéseket és elfogó drónokat, valamint megkezdték drónszakértők toborzását is.