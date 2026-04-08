Sugárfegyvert akarnak az űrbe telepíteni a kínaiak.

Az elmúlt években többször is lehetett már arról hallani, hogy Kína 1 km átmérőjű erőművet telepítene az űrbe. A cél, hogy a világűrben korlátlanul elérhető napenergiát felhasználva elektromos áramot termeljen a rendszer, amit aztán a Földön lehet felhasználni.

A megoldás nem újkeletű, a technológiával már az Egyesült Államok, Japán és az Európai Unió is kísérletezik. Kína a tervek szerint egy hatalmas, kör alakú, 1 km széles erőművet telepítene az űrbe, nagyjából 36 000 km-es magasságba. Ezen a magasságon már a gigawattos teljesítmény is elérhető, ráadásul folyamatosan működne az energiatermelés.

A megtermelt energiát aztán mikrohullámok segítségével sugároznák le a mérnökök a Földre.

Könnyen lehet azonban, hogy a kínai fejlesztés nemcsak polgári, de katonai felhasználású is lehet. A South China Morning Post beszámolója szerint a mikrohullámú energianyaláb előnye, hogy nemcsak az energiatovábbításra használható – olvashatjuk a hvg.hu.

Tuan Paojen, a Hszitien Egyetem mérnöke és a projekt vezető tervezője szerint némi módosítással a rendszer a kommunikáció, a navigáció és a felderítés terén is bevethető, de a mikrohullámok képesek lehetnek megzavarni más katonai egységeket, valamint az eszközök távoli irányítására is alkalmas lehet.