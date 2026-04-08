2026. április 8. szerda Dénes
Sugárfegyvert akarnak az űrbe telepíteni a kínaiak.
Nyitókép: Getty Images / Dragon Claws

Sugárfegyvert akarnak az űrbe telepíteni a kínaiak

Bár eredetileg naperőműnek épülne, de a vezető tervező szerint katonai célokra is fel lehetne használni az 1 km-es monstrumot.

Az elmúlt években többször is lehetett már arról hallani, hogy Kína 1 km átmérőjű erőművet telepítene az űrbe. A cél, hogy a világűrben korlátlanul elérhető napenergiát felhasználva elektromos áramot termeljen a rendszer, amit aztán a Földön lehet felhasználni.

A megoldás nem újkeletű, a technológiával már az Egyesült Államok, Japán és az Európai Unió is kísérletezik. Kína a tervek szerint egy hatalmas, kör alakú, 1 km széles erőművet telepítene az űrbe, nagyjából 36 000 km-es magasságba. Ezen a magasságon már a gigawattos teljesítmény is elérhető, ráadásul folyamatosan működne az energiatermelés.

A megtermelt energiát aztán mikrohullámok segítségével sugároznák le a mérnökök a Földre.

Könnyen lehet azonban, hogy a kínai fejlesztés nemcsak polgári, de katonai felhasználású is lehet. A South China Morning Post beszámolója szerint a mikrohullámú energianyaláb előnye, hogy nemcsak az energiatovábbításra használható – olvashatjuk a hvg.hu.

Tuan Paojen, a Hszitien Egyetem mérnöke és a projekt vezető tervezője szerint némi módosítással a rendszer a kommunikáció, a navigáció és a felderítés terén is bevethető, de a mikrohullámok képesek lehetnek megzavarni más katonai egységeket, valamint az eszközök távoli irányítására is alkalmas lehet.

Hiába a tűzszünet, a globális üzemanyag-ellátás súlyosan sérült, kritikus a helyzet

A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) vezérigazgatója szerint még a Hormuzi-szoros újranyitása esetén is hónapokba telhet, mire a kerozinellátás normalizálódik, mivel a közel-keleti finomítói kapacitásokat komoly károk érték.

Szomorú hír jött: meghalt a fociválogatott szövetségi kapitánya

A szakember még március végén kapott szívinfarktust, és a kórházi kezelés ellenére kedd este életét vesztette.

Iran and US agree to conditional two-week ceasefire and opening of Hormuz strait

Pakistan says it will host talks between the two sides on Friday. Israel says it supports the ceasefire but it "does not include Lebanon".

