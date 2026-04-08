2026. április 8. szerda Dénes
Egy űrhajó hordozórakéta fellövése.
Nyitókép: Unsplash

Észak-Korea két napja rakétákat lövöldöz a Japán-tenger felé

Infostart / MTI

A dél-koreai haderő már kedden is észlelte, hogy az ellenséges testvérországból „azonosítatlan lövedékek” indultak, és szerdán is több ballisztikus rakétát figyeltek meg keleti irányba repülni.

Észak-Korea szerdán több, egyelőre azonosítatlan típusú, rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát indított keleti irányban a tenger felé – közölte a dél-koreai hadsereg, amely egy hasonló, előző napi esetről is beszámolt.

A hadsereg közölte, hogy reggel több azonosítatlan ballisztikus rakétát észlelt, amelyeket Észak-Korea Vonszan régiójából indítottak. A rakéták mintegy 240 kilométert repültek.

Korábban a hadsereg még arról számolt be, hogy kedden „azonosítatlan lövedéket” lőttek ki az észak-koreai főváros, Phenjan térségéből.

A dél-koreai elnöki hivatal nemzetbiztonsági hivatala rendkívüli ülést tartott a rakétaindításokat követően, és jelezte, „tekintettel a Közel-Keleten zajló konfliktusra, az érintett ügynökségek utasítást kaptak, hogy fokozzák éberségüket a megfelelő készenlét fenntartása érdekében”.

A hivatal egyben felszólította Észak-Koreát, haladéktalanul szüntesse be a rakétaindításokat, amelyeket az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatait sértő provokatív cselekményeknek minősített – derült ki a közleményből.

Schiffer András az Arénában: a Tisza-projekt egy politikai piramisjáték, ahol a reményt árulják

A Tisza angolnataktikájáról, a Fideszre győzelem esetén is váró, elkerülhetetlen változtatásokról, lehallgatásokról, az egykori szocialista vezetők aktivitásáról, vagy éppen a kémügyről is beszélt Schiffer András ügyvéd, volt országgyűlési képviselő az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Irán: Donald Trump súlyos büntetéseket jelentett be

Donald Trump amerikai elnök azonnali hatállyal 50 százalékos büntetővámot jelentett be az Iránnak fegyvereket szállító országokra szerdán, miközben vám- és szankciókönnyítést ígért Irán számára.
 

Trump tűzszünetet kötött Iránnal, megnyitják a Hormuzi-szorost - Száguldanak a tőzsdék!

Az utolsó pillanatban jött a fordulat az iráni konfliktusban, Donald Trump két hétre felfüggesztette a tervezett amerikai támadásokat, miután körvonalazódott egy megállapodás a Hormuzi-szoros megnyitásáról. A lépés azonnali piaci reakciót váltott ki, az olajárak meredeken esnek, miközben a részvénypiacokon nagy rali bontakozott ki. A hangulat javulása ellenére a befektetők továbbra is árazzák a kockázatokat, az arany és az állampapírok iránti kereslet is nőtt, ami azt jelzi, hogy a piac egyszerre árazza a feszültség enyhülését és a bizonytalanság fennmaradását. A felek közben már tárgyalásra készülnek, de továbbra is kérdés, hogy a törékeny fegyverszünetből valódi béke lesz-e. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Léptek a döntéshozók, betiltják a közösségi médiát 16 év alatt: hamarosan a fél világ követheti a példát

Mi állhat a szigorítások mögött? Melyik országok tervezik a tiltásokat? Milyen hatással lehet ez a fiatalok életére? Mutatjuk!

Iran warns ships passing through Strait of Hormuz without permission will be 'targeted and destroyed'

Iran had agreed to allow vessels through the key oil shipping route for two weeks, as part of a conditional ceasefire deal with the US.

