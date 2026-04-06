Megfulladt két tizenéves, miközben egy társukon próbáltak segíteni

Tragédia történt húsvétvasárnap a szlovákiai Oborín falu közelében, ahol két fiatal fiú vesztette életét a Laborec folyóban. A víz közelében öt fiú tartózkodott, fürödni szerettek volna, egyikőjük azonban megcsúszott, és a folyóba esett. Ketten ugrottak utána, a vízből azonban csak az oda beeső fiú jutott ki.

A parton maradt társaik a közeli faluba rohantak segítségért, de már késő volt. A szülők sokkos állapotba kerültek, úgy tudták, a gyermekek focizni mentek.

A Noviny beszámolója alapján a kiérkező rendőrök és tűzoltók megkezdték a keresést a folyóban. A két fiút vasárnap délután holtan találták meg a vízben, a hatóságok kizárták az idegenkezűséget. Az áldozatok 13 és 15 évesek voltak – idézi az Index.