Dél-koreai dónok Észak-Korea légterében

I Dzsemjong a kabinet ülésén hangsúlyozta, hogy a három ember – aki ellen azóta eljárás indult – nem a kormány megbízásából indított drónt Észak-Korea felé februárban, viselkedésüket pedig felelőtlennek nevezte.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a civileknek tilos bármely olyan akciót kezdenie, amely „provokálná” Észak-Koreát, valamint kiemelte, hogy a drónok felbocsátása aggodalmat keltett a határ menti térségben élők között is.

Hangsúlyozta azt is, hogy a gyorsan változó geopolitikai viszonyok között Szöulnak komoly felelőssége van a Koreai-félsziget stabilitása és békéje megőrzésében.

Bár az államfő korábban már többször intett az ilyen cselekmények ellen, a mostani volt az első alkalom, hogy Észak-Korea felé is kifejezte sajnálatát.

Tavaly júniusi hivatalba lépése óta I Dzsemjong már jelezte Phenjannak, kész újrakezdeni a két ország közötti megbeszéléseket, ám a kommunista állam mind ez idáig nem reagált a kezdeményezésre.