2026. március 30. hétfő Zalán
Direction sign at the airport
Nyitókép: Pgiam/Getty Images

Washington figyelmeztette állampolgárait

Infostart / MTI

Az Egyesült Államok külügyminisztériuma nyomatékosan arra szólította fel az Irakban tartózkodó amerikai állampolgárokat, hogy azonnal hagyják el az országot.

A Bagdadban működő amerikai nagykövetség a közösségi médiában vasárnap közzétett bejegyzésében Irakban működő amerikai érdekeltségű, illetve amerikai kapcsolatokat ápoló egyetemek elleni erőszakos támadások súlyos kockázatára is felhívta a figyelmet.

A képviselet rámutatott, hogy a felsőoktatási intézményeket fenyegető veszélyek mellett Iránhoz közel álló fegyveres terrorcsoportok célpontjai között szerepelnek olyan repülőterek és szállodák, amelyekben gyakran megfordulnak külföldiek, valamint a milíciák tagjai megpróbálhatnak elrabolni amerikai állampolgárokat.

„Az amerikai állampolgárok azonnal hagyják el Irakot. Továbbra is Irakban maradni súlyosan kockázatos az Egyesült Államok polgárai számára” – olvasható az ismételt felszólításban, ami hangsúlyozza, hogy a veszély fennáll az iraki Kurdisztán régióban.

A bagdadi követség arra kérte az amerikai állampolgárokat, hogy személyesen ne keressék fel a képviseletet, és tartózkodjanak ettől az Erbilben működő amerikai főkonzulátus esetében is.

Csatatér

