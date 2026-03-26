2026. március 26. csütörtök
Donald Trump amerikai elnök egy közbiztonságról szóló kerekasztal-beszélgetésen a Tennessee Légitámaszponton Memphisben 2026. március 23-án.
Nyitókép: MTI/AP/Mark Schiefelbein

Megmenekülhet Irán, Donald Trump bejelentést tett

Donald Trump 10 napra elhalasztotta az iráni energialétesítmények elleni katonai csapásokat.

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön 10 napra elhalasztotta az iráni energialétesítmények elleni katonai csapásokat a Teheránnal zajló egyeztetésekre hivatkozva.

„Az iráni kormány kérésének eleget téve ezzel a nyilatkozattal szeretném jelezni, hogy az erőművek megsemmisítésének határidejét 10 nappal elhalasztom, 2026. április 6. hétfőig, amerikai keleti parti idő szerint este 8 óráig. A tárgyalások folyamatban vannak, és a hamis híreket terjesztő média és mások téves állításai ellenére nagyon jól haladnak. Köszönöm figyelmüket ebben a kérdésben!” – írta az amerikai elnök Truth Social közösségi oldalán.

Csiki Varga Tamás az Arénában az iráni háborúról: a politikai támogatás előbb fogy el a pénznél Amerikában

Az Egyesült Államok számára nagyobb kihívás és anyagi teher az iráni háború, mint Teherán számára, mert utóbbi amellett, hogy hazai pályán van, jelentősen olcsóbb fegyvereket használ – mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában Csiki Varga Tamás, a Stratégiai és Védelemkonzultációs Csoport elemzője.
 

Gyengült a forint csütörtökön

Az iráni háborúról érkező hírek határozzák meg továbbra is a devizapiaci kilátásokat, jelentős kilengéseket és gyakori irányváltásokat okozva a jegyzésben. Az euró-forint árfolyam a hetet 394 felett kezdte, ma reggelre azonban 388 alá csökkent a kurzus, míg a dollár jegyzése a hétfői 343-as árfolyam után 336 alatt kezdte a napot. A délelőtt folyamán aztán az olajárak emelkedésének és a dollár erősödésének nyomán gyengülni kezdett a forint, az euróval is a dollárral szembeni jegyzés is már 1 egységet meghaladó mértékben emelkedett a tegnap esti záráshoz képest. Délután jött a fordulat a devizapiacon: a forint percek alatt ledolgozta délelőtti gyengülését.

Fizetés nélküli és fizetett szabadság kiadásának szabályai 2026-ban: ennyi nap jár életkor után, ezért járhat pótszabadság

Éves szabadság szabályok 2026-ban: mennyi fizetett és fizetés nélküli szabadság jár életkor szerint, hogyan működik a szabadság kiadása, és kinek jár pótszabadság?

Trump extends pause on striking Iranian energy plants by 10 days and says 'talks are ongoing'

The US president has said for days that negotiations between the US and Iran are under way, but Tehran has denied they are taking place.

