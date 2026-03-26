2026. március 26. csütörtök Emánuel
flags of USA and Iran
Nyitókép: Racide/Getty Images

Irán elképesztő feltételeket szabott az Egyesült Államoknak

Infostart

A teheráni vezetés közölte, milyen feltételekkel lenne hajlandó befejezni a háborút.

Irán öt pontban foglalta össze, mit követel a háború befejezéséhez – jelentette a BBC.

  1. Azonnal szűnjön meg az agresszió és a gyilkolás.
  2. Hozzanak létre konkrét mechanizmusokat annak érdekében, hogy az Iszlám Köztársaságra ne lehessen újabb háborút kényszeríteni.
  3. Térítsék meg a károkat és fizessenek jóvátételt az okozott veszteségekért.
  4. Fejezzék be a térség valamennyi régiójában, az összes ellenálló csoporttal szembeni hadműveleteket.
  5. Nemzetközileg ismerjék el a Hormuzi-szoros feletti teljes körű iráni fennhatóságot.

A teheráni vezetés ezzel együtt azt is hangoztatta, hogy a háború végleges befejezését, és nem csak tűzszünetet akar.

Kedden Donald Trump jelezte, hogy az Egyesült Államok akár egyszerre is követheti mindkét előtte álló utat: a konfliktus fokozásával próbálhatnák rákényszeríteni Iránt az amerikai feltételek elfogadására, vagy a tárgyalóasztalnál győzködnék Teheránt arról, térjen jobb belátásra és mondjon le a nukleáris fegyverkezésről, valamint eddigi, agresszív iszlamista politikájáról. A Pentagon földi csapatokat rendelt a Perzsa-öbölbe, az amerikai tárgyalók pedig új, 15 pontból álló béketervet küldtek a teheráni rezsimnek.

A perzsa állam viszont egyelőre határozottan tagadja, hogy tárgyalna Washingtonnal. Erre Trump elnök azzal válaszolt:

az iráni vezetők félnek beismerni, hogy megkezdődtek az egyeztetések.

Szerinte attól tartanak, hogy ha fény derül a tárgyalásokra, akkor odahaza a sajátjaik fognak végezni velük. „Bár attól is rettegnek, hogy majd mi gyilkoljuk meg őket" – tette hozzá. Az elnök szerda este, a washingtoni Nemzeti Republikánus Kongresszusi Bizottság (NRCC) éves adománygyűjtő vacsoráján beszélt. Azt hangoztatta, hogy ő „nagyon szeretne megállapodást kötni”. Mint mondta: a jelenlegi közel-keleti válság csak egy katonai művelet. „Nem szeretjük a háború szót, mert ahhoz jóváhagyást kell szerezni [az amerikai Kongresszustól]. Ezért a katonai művelet szót fogom használni, ami valójában az is” – közölte.

Ugyanakkor nem hagyott kétséget afelől, hogy az USA „meg fogja semmisíteni” Iránt. Nagyszerű katonai győzelmeket emlegetett, és nehezményezte, hogy az amerikai tévécsatornákon nem ezeket, hanem a repülőtereken az álarcos bevándorlási ügynököket mutatják. A háborút ismét azzal indokolta, hogy Irán habozás nélkül atomcsapást mért volna az Egyesült Államokra. „Az egész világ halálos veszélyben lenne, és a közel-keleti béke kilátásai örökre teljesen összetörnének” – magyarázta. Úgy fogalmazott, hogy az atomfegyverekkel felszerelt Irán egy rákos daganat, amit most az USA kivág.

„Ezt a beavatkozást pedig végre fogjuk hajtani.”

Az elnök Iránnal kapcsolatos elképzeléseit a Fehér Ház sajtószóvivője is megerősítette. Karoline Leavitt sürgette Teheránt, hogy fogadja el a 15 pontos egyezséget, mert ellenkező esetben minden eddiginél keményebb csapásokra kell számítania. Minden kétséget kizáróan közölte: „Trump elnök nem blöfföl, és készen áll arra, hogy rájuk szabadítsa poklot”. Majd még annyit fűzött hozzá: „Aztán nehogy Irán megint elszámítsa magát.”

donald trump

irán

öböl-válság

Csatatér: az átalakított Pest vármegyei 3-as körzetben nagyon szoros küzdelem várható

Csatatér: az átalakított Pest vármegyei 3-as körzetben nagyon szoros küzdelem várható
Bonyolult küzdelem várható az országgyűlési választásokon a 2022-ben egyik legszorosabb eredményű, az immár Pest vármegyei 3-as egyéni választókerület néven futó budai agglomerációs körzetben. Sok új település bekerült, néhány pedig kikerült a Pilisvörösvár központú, de Zsámbékot, Pátyot, Ürömöt, Budakalászt és Solymárt is tartalmazó választókerületbe. Az előzetes latolgatások szerint a Tisza jelöltje, Bujdosó Andrea Anna lehet az esélyes kihívója Menczer Tamás jelenlegi képviselőnek, a Fidesz kommunikációs igazgatójának.
Itt a menetrend – megvan, mikor áll le a gázszállítás Magyarországról Ukrajnába

Itt a menetrend – megvan, mikor áll le a gázszállítás Magyarországról Ukrajnába

Orbán Viktor szerdán jelentette be, hogy Magyarország fokozatosan leállítja az Ukrajnába irányuló földgázszállításokat. A kormányülésen bemutatott előterjesztés este megjelent a Magyar Közlönyben.
 

Katar elzárja a gázcsapot, 3-5 évnyi kemény helyreállítás jön – Szakértő: a piac kimozogja

Bejelentette a Pentagon: háborús üzemmódra fordul az Egyesült Államok hadserege

Újabb nagyhatalom szállhat be a közel-keleti konfliktusba

Csatatér - Budapest 2. oevk.
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
Miért lenne jobb az önellátásra épülő gazdaság? Dúró Dóra, Inforádió, Aréna
 
Bejelentette a lengyel kormányfő: benzinár-korlátozást vezetnének be

Bejelentette a lengyel kormányfő: benzinár-korlátozást vezetnének be

Az uniós jogszabályokban meghatározott minimumra csökkentené a lengyel kormány az üzemanyagárak jövedéki adóját és áfáját, és kötelező ársapkát vezetne be - jelentette be csütörtöki sajtóértekezletén Donald Tusk.

Közeleg a legvégső amerikai támadás Irán ellen: ez mindent végleg eldönthet

Közeleg a legvégső amerikai támadás Irán ellen: ez mindent végleg eldönthet

A Pentagon tervei között stratégiai szigetek és olajszállító hajók elfoglalása, valamint nukleáris létesítmények bombázása is szerepel.

Iran has 'legal right' to control Strait of Hormuz, official tells state media, as Israel kills navy chief

Iran has 'legal right' to control Strait of Hormuz, official tells state media, as Israel kills navy chief

The strait, one of the world's busiest oil shipping channels, has been effectively blocked by Iran since the outbreak of the war last month.

2026. március 26. 14:26
Megbénította a havazás fél Horvátországot – videó
2026. március 26. 13:26
Jeruzsálem: felrobbantottuk a Hormuzi-szoros bombázáséért felelős embert
