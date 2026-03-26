Irán elképesztő feltételeket szabott az Egyesült Államoknak

Irán öt pontban foglalta össze, mit követel a háború befejezéséhez – jelentette a BBC.

Azonnal szűnjön meg az agresszió és a gyilkolás. Hozzanak létre konkrét mechanizmusokat annak érdekében, hogy az Iszlám Köztársaságra ne lehessen újabb háborút kényszeríteni. Térítsék meg a károkat és fizessenek jóvátételt az okozott veszteségekért. Fejezzék be a térség valamennyi régiójában, az összes ellenálló csoporttal szembeni hadműveleteket. Nemzetközileg ismerjék el a Hormuzi-szoros feletti teljes körű iráni fennhatóságot.

A teheráni vezetés ezzel együtt azt is hangoztatta, hogy a háború végleges befejezését, és nem csak tűzszünetet akar.

Kedden Donald Trump jelezte, hogy az Egyesült Államok akár egyszerre is követheti mindkét előtte álló utat: a konfliktus fokozásával próbálhatnák rákényszeríteni Iránt az amerikai feltételek elfogadására, vagy a tárgyalóasztalnál győzködnék Teheránt arról, térjen jobb belátásra és mondjon le a nukleáris fegyverkezésről, valamint eddigi, agresszív iszlamista politikájáról. A Pentagon földi csapatokat rendelt a Perzsa-öbölbe, az amerikai tárgyalók pedig új, 15 pontból álló béketervet küldtek a teheráni rezsimnek.

A perzsa állam viszont egyelőre határozottan tagadja, hogy tárgyalna Washingtonnal. Erre Trump elnök azzal válaszolt:

az iráni vezetők félnek beismerni, hogy megkezdődtek az egyeztetések.

Szerinte attól tartanak, hogy ha fény derül a tárgyalásokra, akkor odahaza a sajátjaik fognak végezni velük. „Bár attól is rettegnek, hogy majd mi gyilkoljuk meg őket" – tette hozzá. Az elnök szerda este, a washingtoni Nemzeti Republikánus Kongresszusi Bizottság (NRCC) éves adománygyűjtő vacsoráján beszélt. Azt hangoztatta, hogy ő „nagyon szeretne megállapodást kötni”. Mint mondta: a jelenlegi közel-keleti válság csak egy katonai művelet. „Nem szeretjük a háború szót, mert ahhoz jóváhagyást kell szerezni [az amerikai Kongresszustól]. Ezért a katonai művelet szót fogom használni, ami valójában az is” – közölte.

Ugyanakkor nem hagyott kétséget afelől, hogy az USA „meg fogja semmisíteni” Iránt. Nagyszerű katonai győzelmeket emlegetett, és nehezményezte, hogy az amerikai tévécsatornákon nem ezeket, hanem a repülőtereken az álarcos bevándorlási ügynököket mutatják. A háborút ismét azzal indokolta, hogy Irán habozás nélkül atomcsapást mért volna az Egyesült Államokra. „Az egész világ halálos veszélyben lenne, és a közel-keleti béke kilátásai örökre teljesen összetörnének” – magyarázta. Úgy fogalmazott, hogy az atomfegyverekkel felszerelt Irán egy rákos daganat, amit most az USA kivág.

„Ezt a beavatkozást pedig végre fogjuk hajtani.”

Az elnök Iránnal kapcsolatos elképzeléseit a Fehér Ház sajtószóvivője is megerősítette. Karoline Leavitt sürgette Teheránt, hogy fogadja el a 15 pontos egyezséget, mert ellenkező esetben minden eddiginél keményebb csapásokra kell számítania. Minden kétséget kizáróan közölte: „Trump elnök nem blöfföl, és készen áll arra, hogy rájuk szabadítsa poklot”. Majd még annyit fűzött hozzá: „Aztán nehogy Irán megint elszámítsa magát.”