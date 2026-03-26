Nyitókép: Manuel Augusto Moreno/Getty Images

Kockázatos hadműveletre készülhet Washington – itt vannak a részletek

A Perzsa-öböl északi részén található Harg-sziget megszállásával Washington nem csak az iráni olajexport túlnyomó részének blokkolását érheti el.

Ezen a területen bonyolódik le az iráni nyersolajexport mintegy 90 százaléka. A cél az lenne, hogy a sziget elfoglalását nyomásgyakorló eszközként használják Teheránnal szemben, kikényszerítve a Hormuzi-szoros újranyitását. Amerikai tisztviselők és katonai szakértők szerint azonban egy ilyen szárazföldi hadművelet jelentős kockázatokkal járna – írta a CNN.

Az invázióra készülve ugyanis az irániak alaposan megerősítették a sziget védelmét. Az amerikai portál szerint aknákat telepítettek, hogy megakadályozzák a partra szállást, és vállról indítható rakétákkal szerelték fel a légelhárító egységeket. A Harg-sziget már az 1980-88 között dúló, irak-iráni háborúban is kiemelt célpontnak számított. Az iraki légierő különösen a „tankerháború" idején (1984-től), rendszeresen és intenzíven támadta a területet. Irán legfőbb olajexport-termináljának és infrastruktúrájának megbénításával akarták térdre kényszeríteni a perzsa államot.

Irán legfontosabb olajterminálja a Harg-sziget (angolul Kharg-island) a Perzsa-öböl északi részén fekszik. Már az az 1980-88-as irak-iráni háború idején is rendszeres támadások érték.

Most viszont az Öböl-menti országok egy része óva inti Donald Trumpot a sziget elleni inváziótól. Szerintük ezzel csak meghosszabbodna és kiterjedne a konfliktus, amire Irán a szomszédai elleni rakéta- és dróncsapásokkal válaszolna.

Ezt az aggodalmat erősítette meg a teheráni parlament elnökének közlése. Mohammad Báger Gálibáf szerdán az X-en arra figyelmeztetett: az iszlám rezsim ellenségei ne próbálkozzanak szigetek megszállásával, mert ha átlépik ezt a határt, akkor egy „bizonyos regionális ország létfontosságú infrastruktúrája korlátlan támadások célpontja lesz”.

Ezzel szemben a Pentagon azt közölte, hogy Irán rakétakilövőinek és drónindítóinak túlnyomó részét már megsemmisítették. Azt is hozzátették, hogy a Harg-szigeten lévő célpontok 90 százalékát ugyancsak elpusztították.

A CNN hírtelevízió szerint a Harg-sziget elfoglalásához jelentős partraszálló erőt kellene bevetni. Eddig már két tengerészgyalogos expedíciós egységet (MEU) vezényeltek a Közel-Keletre. Ezek a kötelékek partra szállásra és gyors reagálású műveletekre specializálódtak. Az egységekhez hadihajók, repülőeszközök és partraszálló járművek is tartoznak. Ugyancsak a térségbe akarják átcsoportosítani a 82. légideszant-hadosztály mintegy ezer katonáját is.

Időközben James Stavridis nyugalmazott tengernagy, a NATO korábbi európai legfelsőbb szövetséges parancsnoka azt nyilatkozta, hogy nincs szükség a Harg-sziget megszállására. Ehelyett elég lenne a terület tengeri blokádja is ahhoz, hogy ellehetetlenítsék az iráni olajexportot.

Üzemanyagok: Brüsszelnek nem tetszik a szlovákiai árazás

A szlovák gazdasági minisztérium egyelőre csak a médiából értesült arról, hogy az Európai Bizottságnak kifogásai vannak a Szlovákiában alkalmazott eltérő gázolajárakkal kapcsolatban, amelyek a hazai és külföldi autótulajdonosokra vonatkoznak. Hivatalos állásfoglalásra még várnak. Amennyiben ilyen érkezik, Pozsony kész megvitatni és megvédeni intézkedéseit, mivel azokat helyesnek tartja.
Itt a menetrend – megvan, mikor áll le a gázszállítás Magyarországról Ukrajnába

Orbán Viktor szerdán jelentette be, hogy Magyarország fokozatosan leállítja az Ukrajnába irányuló földgázszállításokat. A kormányülésen bemutatott előterjesztés este megjelent a Magyar Közlönyben.
 

Katar elzárja a gázcsapot, 3-5 évnyi kemény helyreállítás jön – Szakértő: a piac kimozogja

Bejelentette a Pentagon: háborús üzemmódra fordul az Egyesült Államok hadserege

Újabb nagyhatalom szállhat be a közel-keleti konfliktusba

Irán elképesztő feltételeket szabott az Egyesült Államoknak

Jeruzsálem: felrobbantottuk a Hormuzi-szoros bombázásáért felelős embert

Haldoklik a világ egyik legnépszerűbb üzenetküldő alkalmazásása: április 1-től jöhet a lekapcsolás

Oroszországban a WhatsApp után éppen most haldoklik a Telegram - jelentette ki Mihail Oszejevszkij, a Rosztyelekom orosz távközlési vállalat elnöke a Gyáriparosok és Vállalkozók Oroszországi Szövetségének csütörtöki moszkvai kongresszusán.

Harapás, zaklatás és antiszemita &quot;poénok&quot;: nagy bajban lehet az NFL gigasztárja

A sztárelkapó Puka Nacua a vád szerint bántalmazott egy nőt, melett ismét felszínre kerültek antiszemita poénjai is

Trump says US will be Iran's 'worst nightmare' if it doesn't agree to peace plan

US special envoy Steve Witkoff confirms that a 15-point peace plan has been sent to Iran. Earlier, Iran reportedly said it responded with its own conditions.

