Kockázatos hadműveletre készülhet Washington – itt vannak a részletek

Ezen a területen bonyolódik le az iráni nyersolajexport mintegy 90 százaléka. A cél az lenne, hogy a sziget elfoglalását nyomásgyakorló eszközként használják Teheránnal szemben, kikényszerítve a Hormuzi-szoros újranyitását. Amerikai tisztviselők és katonai szakértők szerint azonban egy ilyen szárazföldi hadművelet jelentős kockázatokkal járna – írta a CNN.

Az invázióra készülve ugyanis az irániak alaposan megerősítették a sziget védelmét. Az amerikai portál szerint aknákat telepítettek, hogy megakadályozzák a partra szállást, és vállról indítható rakétákkal szerelték fel a légelhárító egységeket. A Harg-sziget már az 1980-88 között dúló, irak-iráni háborúban is kiemelt célpontnak számított. Az iraki légierő különösen a „tankerháború" idején (1984-től), rendszeresen és intenzíven támadta a területet. Irán legfőbb olajexport-termináljának és infrastruktúrájának megbénításával akarták térdre kényszeríteni a perzsa államot.

Irán legfontosabb olajterminálja a Harg-sziget (angolul Kharg-island) a Perzsa-öböl északi részén fekszik. Már az az 1980-88-as irak-iráni háború idején is rendszeres támadások érték.

Most viszont az Öböl-menti országok egy része óva inti Donald Trumpot a sziget elleni inváziótól. Szerintük ezzel csak meghosszabbodna és kiterjedne a konfliktus, amire Irán a szomszédai elleni rakéta- és dróncsapásokkal válaszolna.

Ezt az aggodalmat erősítette meg a teheráni parlament elnökének közlése. Mohammad Báger Gálibáf szerdán az X-en arra figyelmeztetett: az iszlám rezsim ellenségei ne próbálkozzanak szigetek megszállásával, mert ha átlépik ezt a határt, akkor egy „bizonyos regionális ország létfontosságú infrastruktúrája korlátlan támadások célpontja lesz”.

براساس برخی داده‌ها، دشمنان ایران با پشتیبانی یکی از کشورهای منطقه، در حال تدارک عملیات اشغال یکی از جزایر ایرانی هستند.

تمام تحرکات دشمن تحت اشراف نیروهای مسلح ماست. اگر قدم از قدم بردارند، تمام زیرساخت‌های حیاتی آن کشور منطقه‌ای بدون محدودیت، هدف حملات بی‌امان قرار خواهد گرفت. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) March 25, 2026

Ezzel szemben a Pentagon azt közölte, hogy Irán rakétakilövőinek és drónindítóinak túlnyomó részét már megsemmisítették. Azt is hozzátették, hogy a Harg-szigeten lévő célpontok 90 százalékát ugyancsak elpusztították.

A CNN hírtelevízió szerint a Harg-sziget elfoglalásához jelentős partraszálló erőt kellene bevetni. Eddig már két tengerészgyalogos expedíciós egységet (MEU) vezényeltek a Közel-Keletre. Ezek a kötelékek partra szállásra és gyors reagálású műveletekre specializálódtak. Az egységekhez hadihajók, repülőeszközök és partraszálló járművek is tartoznak. Ugyancsak a térségbe akarják átcsoportosítani a 82. légideszant-hadosztály mintegy ezer katonáját is.

???Iran’s Defensive Surge on Kharg Island:



Tehran is aggressively fortifying Kharg Island, its vital oil export terminal, in response to rumors of a potential U.S. ground assault.



Időközben James Stavridis nyugalmazott tengernagy, a NATO korábbi európai legfelsőbb szövetséges parancsnoka azt nyilatkozta, hogy nincs szükség a Harg-sziget megszállására. Ehelyett elég lenne a terület tengeri blokádja is ahhoz, hogy ellehetetlenítsék az iráni olajexportot.