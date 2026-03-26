Bejelentette a Pentagon: háborús üzemmódra fordul az Egyesült Államok hadserege

A Pentagon szerdán bejelentette, hogy keretmegállapodásokat kötött a BAE Systems, a Lockheed Martin és a Honeywell vállalatokkal. A szerződések célja a védelmi rendszerek és lőszerek gyártásának felfuttatása, hogy a hadsereget „háborús üzemmódra” állnak át – írja a Reuters. Ez nem jelent harci készültséget, de jelent gyorsabb termelést, több erőforrás mozgósítását, és sürgősségi intézkedéseket.

Donald Trump amerikai elnök és Izrael három és fél hete támadta meg Izraelt – ezen csapások, valamint más közelmúltbeli katonai műveletek kimerítették a fegyverkészleteket, Washington most ezek feltöltésére törekszik.

A Pentagon azt is tervezi, hogy több ezer ejtőernyős katonát küld az Öböl-térségbe, hogy Trumpnak több lehetősége legyen szárazföldi támadást elrendelni – jelentette a Reuters kedden.

A friss megállapodások értelmében

a Honeywell Aerospace gyorsítani fogja az amerikai lőszerkészlet kritikus fontosságú alkatrészeinek gyártását egy 500 millió dolláros, többéves beruházás részeként.

a BAE Systems és a Lockheed Martin megnégyszerezi a THAAD (Terminal High Altitude Area Defense – nagy magasságú rakétavédelmi rendszer) elfogórakétáihoz tartozó keresőfejek előállítását.

a Lockheeddel kötött új keretmegállapodás felgyorsítja a Precision Strike Missile precíziós csapásmérő rakéták gyártását.

A Honeywell Aerospace vezérigazgatója, Jim Currier elmondta, hogy a vállalat készen áll a sürgős igények kielégítésére. Hasonlóan nyilatkozott az amerikai hadsereggel történő együttműködésről a Lockheed Martin vezérigazgatója, Jim Taiclet.

Az Egyesült Államok több milliárd dollár értékű fegyvert használt fel a készleteiből Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója és Izrael gázai katonai műveletei során, beleértve a tüzérségi rendszereket, lőszereket és a különféle, harcjárművek ellen használt páncéltörő rakétákat.