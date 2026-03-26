INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
US pentagon building aerial view at sunset
Bejelentette a Pentagon: háborús üzemmódra fordul az Egyesült Államok hadserege

A Pentagon és több nagy fegyvergyár között született megállapodás értelmében alaposan felpörög a termelés, van, amiből négyszer annyit fognak készíteni.

A Pentagon szerdán bejelentette, hogy keretmegállapodásokat kötött a BAE Systems, a Lockheed Martin és a Honeywell vállalatokkal. A szerződések célja a védelmi rendszerek és lőszerek gyártásának felfuttatása, hogy a hadsereget „háborús üzemmódra” állnak át – írja a Reuters. Ez nem jelent harci készültséget, de jelent gyorsabb termelést, több erőforrás mozgósítását, és sürgősségi intézkedéseket.

Donald Trump amerikai elnök és Izrael három és fél hete támadta meg Izraelt – ezen csapások, valamint más közelmúltbeli katonai műveletek kimerítették a fegyverkészleteket, Washington most ezek feltöltésére törekszik.

A Pentagon azt is tervezi, hogy több ezer ejtőernyős katonát küld az Öböl-térségbe, hogy Trumpnak több lehetősége legyen szárazföldi támadást elrendelni – jelentette a Reuters kedden.

A friss megállapodások értelmében

  • a Honeywell Aerospace gyorsítani fogja az amerikai lőszerkészlet kritikus fontosságú alkatrészeinek gyártását egy 500 millió dolláros, többéves beruházás részeként.
  • a BAE Systems és a Lockheed Martin megnégyszerezi a THAAD (Terminal High Altitude Area Defense – nagy magasságú rakétavédelmi rendszer) elfogórakétáihoz tartozó keresőfejek előállítását.
  • a Lockheeddel kötött új keretmegállapodás felgyorsítja a Precision Strike Missile precíziós csapásmérő rakéták gyártását.

A Honeywell Aerospace vezérigazgatója, Jim Currier elmondta, hogy a vállalat készen áll a sürgős igények kielégítésére. Hasonlóan nyilatkozott az amerikai hadsereggel történő együttműködésről a Lockheed Martin vezérigazgatója, Jim Taiclet.

Az Egyesült Államok több milliárd dollár értékű fegyvert használt fel a készleteiből Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója és Izrael gázai katonai műveletei során, beleértve a tüzérségi rendszereket, lőszereket és a különféle, harcjárművek ellen használt páncéltörő rakétákat.

Három, Ukrajnának kémkedő személy ellen tesz feljelentést a kormány
„Két kémbotrányról beszélünk, mind a kettő a Tisza Párté. Az egyik botrány egy újságíró fedőtevékenységű ügynöké. Ha valaki a Watergate-nél nagyobb botrányt szeretne, ez biztos, hogy nagyobb.” Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter számos kérdésre válaszolt titkosszolgálati ügyekkel kapcsolatban, de sok kérdés irányult a benzin, a Mi Hazánk és Ukrajna témájára is.
 

Katar elzárja a gázcsapot, 3-5 évnyi kemény helyreállítás jön – Szakértő: a piac kimozogja

A katari állami energiavállalat vis maiorra hivatkozva felfüggeszti egyes hosszú távú cseppfolyósított földgázszállítási szerződéseit több európai és ázsiai partnerrel, miután egy iráni rakétatámadás súlyos károkat okozott létesítményeiben. A fejlemény várhatóan tovább szűkíti a globális LNG-kínálatot. A lehetséges következményekről Deák András energiapolitikai szakértő beszélt az InfoRádióban.
 

Bejelentette a Pentagon: háborús üzemmódra fordul az Egyesült Államok hadserege

Hiba miatt szünetel a közlekedés az egyik legforgalmasabb vasútvonal egy szakaszán

Hosszabb menetidőre, pótlóbuszos közlekedésre és többszöri átszállásra lehet számítani a Győr-Budapest vasúti fővonalon -  írja a MÁV közleményében.

Hatalmas változás élesedik a hazai patikákban: erre sok magyar beteg már régóta várhatott

A gyógyszerész kizárólag a patikában személyesen megjelenő beteg, vagy annak törvényes képviselője számára állíthat ki vényt.

Israel says it has killed Iran's navy chief overseeing Strait of Hormuz blockade

The strait, one of the world's busiest oil shipping channels, has been effectively blocked by Iran since the outbreak of the war last month.

