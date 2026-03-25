A kormányzó párt nyerte a dániai előre hozott választást, de a neheze csak most jön

Mette Frederiksen dán miniszterelnök pártja, a Szociáldemokrata Párt kapta a legtöbb szavazatot a keddi, dániai általános választásokon, de nem sikerült többséget szereznie.

Az előre hozott választásokon a Szociáldemokrata Párt a szavazatok 21,9 százalékát szerezte meg, ezzel 38 képviselőt juttathat a parlamentbe. Négy évvel korábban jobban szerepeltek, akkor a szavazatok 27,6 százalékát vitték el.

A koppenhágai parlament 179 tagú, ebből 175 képviselőt Dániában, kettőt pedig Grönlandon és ugyancsak kettőt a Feröer-szigeteken választanak.

Mette Frederiksen az eddigi felálláshoz hasonlóan több baloldali párttal, valamint a centrista Mérsékeltekkel közösen alakíthat kormányt, ha sikeresen zárulnak az egyeztetések.

A Dán Néppárt a 2022-es gyenge eredmény után ezúttal a szavazatok 9,1 százalékát szerezte meg, így 16 képviselője lesz a parlamentben.

(A nyitóképen: Mette Frederiksen dán miniszterelnök, a Szociáldemokrata Párt elnöke támogatókkal találkozik az általa kezdeményezett előre hozott parlamenti választások napján, 2026. március 24-én Aalborgban.)