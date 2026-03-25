2026. március 25. szerda Irén, Írisz
Mette Frederiksen dán miniszterelnök, a Szociáldemokrata Párt vezetõje támogatókkal találkozik az általa kezdeményezett elõrehozott parlamenti választások napján, 2026. március 24-én Aalborgban.
Nyitókép: MTI/EPA/Ritzau/Henning Bagger

A kormányzó párt nyerte a dániai előre hozott választást, de a neheze csak most jön

Ha sikeresek lesznek a tárgyalások, akkor Mette Frederiksen az eddigi felálláshoz hasonlóan több baloldali párttal, valamint a centrista Mérsékeltekkel közösen alakíthat kormányt.

Mette Frederiksen dán miniszterelnök pártja, a Szociáldemokrata Párt kapta a legtöbb szavazatot a keddi, dániai általános választásokon, de nem sikerült többséget szereznie.

Az előre hozott választásokon a Szociáldemokrata Párt a szavazatok 21,9 százalékát szerezte meg, ezzel 38 képviselőt juttathat a parlamentbe. Négy évvel korábban jobban szerepeltek, akkor a szavazatok 27,6 százalékát vitték el.

A koppenhágai parlament 179 tagú, ebből 175 képviselőt Dániában, kettőt pedig Grönlandon és ugyancsak kettőt a Feröer-szigeteken választanak.

A Dán Néppárt a 2022-es gyenge eredmény után ezúttal a szavazatok 9,1 százalékát szerezte meg, így 16 képviselője lesz a parlamentben.

(A nyitóképen: Mette Frederiksen dán miniszterelnök, a Szociáldemokrata Párt elnöke támogatókkal találkozik az általa kezdeményezett előre hozott parlamenti választások napján, 2026. március 24-én Aalborgban.)

Donald Trump amerikai elnök támogatásáról biztosította Orbán Viktor magyar miniszterelnököt a közelgő magyarországi parlamenti választáson a Truth Social közösségimédia-platformján közzétett bejegyzésében.
 

Gerhard Schröder volt szociáldemokrata kancellár megszólalt pártja két súlyos tartományi választási kudarca után, reformokat javasolva – írja a Der Spiegel.

Csütörtöktől erős lehűlés, havazás és viharos szél várható a Dunántúl nyugati részein és a Bakonyban.

Meanwhile, Iran says "non-hostile" ships can pass through the Strait of Hormuz. On Tuesday, Donald Trump claimed Iran had given the US "a very big present" during talks.

