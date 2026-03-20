Hétvégi vendégségnek indult, 25 év rabság lett belőle

K. 16 éves volt, és csak egy hétvégét akart Amanda Wixon házában tölteni. Végül 25 éven keresztül nem jöhetett ki onnan. A fiatal nő fogságban nőtt fel, és már a negyvenes éveiben járt, de látszólag nem kereste senki – írta a Sky News híradása nyomán a Telex. Végül a fogva tartó egyik fia szólt a rendőrségnek a házi rabszolgaként tartott nőről.

„25 évig félelemben, irányítás alatt és bántalmazva éltem. Úgy bántak velem, mintha az életem, a szabadságom és a hangom nem számítana. A traumát és a rémálmokat még mindig mindennap magammal cipelem” – nyilatkozta az áldozat.

Amanda Wixon 51 éves volt, amikor a rendőrség bekopogtatott a tewkesburyi lakása ajtaján. A 10 gyereket felnevelő, nem túl kifinomult asszony házához azért szálltak ki a hatóságok, mert bejelentést kaptak 2021 márciusában az egyik gyerekétől, hogy él velük egy nő, akinek a szobája börtöncellára hasonlít.

A lakásban rettenetes állapotok uralkodtak: zsúfoltság, penész, omló vakolat. K. szobája valóban egy cellára hasonlított, hiszen mindössze pár négyzetméter volt, világítás nélkül, koszos, elnyűtt ágyneműkkel. A szoba ablakait kukazsákkal fedték be. Később az ügyben eljáró nyomozó azt mondta, hogy ez volt az egyik legrosszabb eset, amit valaha látott. A nőnek hegek voltak az ajkán és az arcán, valamint nagy bőrkeményedések a lábán attól, hogy folyamatosan négykézláb takarította a padlót.

Mint kiderült, a tanulási nehézségekkel küszködő áldozat 16 éves volt, amikor az 1990-es évek közepén Wixon házába került, és azóta nem is hagyhatta el a környéket. A saját családja a sajtó szerint „problémás volt”, ezért passzolták le a lányt az ismerősüknek, Wixonnak. Csak egy hétvégét töltött volna nála, de Wixon onnantól kezdve nem engedte ki a házából, hanem arra kényszerítette, hogy vigyázzon a tíz gyerekére.

Az áldozat az első években engedéllyel még kimehetett az utcára, ám később ezt is megtiltották neki, sőt már a kertbe se léphetett ki. Az egyik nyomozó szerint Wixon azért is megverte, mert egyszer felmerült, hogy az egyik szomszéd esetleg megpillantotta. A bántalmazó később azt hazudta a szomszédoknak, hogy K. Skóciába költözött a barátjával. A saját családját is manipulálta, így ők sokáig nem kérdőjelezték meg, hogy miért lakik ott valaki rabszolgasorban.

Amanda Wixon hosszú éveken keresztül brutálisan bántalmazta K-t, aki ételmaradékokon élt, bár az asszony gyerekei néha kekszet csempésztek be neki. Ha lebuktak, akkor azért szintén K. kapott verést. Fürdeni sem engedték, csak éjszakánként tudott néha megmosakodni titokban. Rendszeresen megverte, rugdosta, kiverte a fogait, és leborotválta a fejét. Volt, hogy mosogatólét itatott vele, hipót fröcskölt az arcába, fojtogatta, belenyomta a vécébe a fejét.

Szabadulása után az orvosok megállapították az áldozatról, hogy alultáplált, az arcán lévő hegeket valószínűleg a vegyszerek okozták, amiket részben megitattak vele. A fogorvos szerint a fogazata katasztrofális állapotban volt a kezeletlen betegségek és a bántalmazások következtében, a tályogok és fertőzések miatt pokoli kínok között élhetett.

K. egy talált telefonon vezetett hangfelvétel-naplót, mert segítséget nem mert vele hívni. Ebből a bíróságon kiderült több részlet is a mindennapjairól. Szabadulása után nevelőszülőkhöz került, de a fogság nyomait sokáig magán viselte. Nevelőanyja tanúvallomása szerint hetekbe telt, mire képes volt elfogadni a vele szembeni szeretetteljes viselkedést.

Amanda Wixont januárban találták bűnösnek modern kori rabszolgaság, kényszermunka, fogva tartás és testi sértés vádjában. 13 évi börtönbüntetést kapott, valamint távoltartási végzéssel próbálják biztosítani, hogy ha egyszer szabadlábra kerül, ne fusson össze újból az áldozatával. Az ítélethirdetéskor Ian Lawrie bíró azt mondta, hogy Wixon „folyamatos tagadásban” volt a bűncselekményét illetően, a mai napig nem ismerte el, hogy bármi rosszat tett volna. Amikor a sajtó megkérdezte, hogy nem akar-e bocsánatot kérni, nem válaszolt.

A vádat képviselő ügyész pedig felhívta rá a figyelmet, hogy hiába kapott büntetést az elkövető, ott van a tény, hogy az évtizedeken át tartó bántalmazás és fogva tartás teljesen elkerülte a szociális ellátórendszer figyelmét.

A tárgyaláson az is kiderült, hogy a hatóságoknak lett volna rá lehetőségük, hogy észleljék a problémát. A szociális gondozók az 1990-es évek végén kapcsolatban álltak a tízgyerekes Wixon családdal, de végül semmilyen vizsgálatot nem folytattak le náluk. K. nevelőszülője szerint ha akkor rendesen figyeltek volna a családra, akkor mindez nem történt volna meg.

Végképp furcsa, hogy K. jogosult volt segélyre, amit el is utaltak neki, anélkül hogy valaha ellenőrizték volna, mi van vele. Azaz nem neki utalták, mert az összeget éveken keresztül Amanda Wixon számlájára küldték. A bántalmazó nő így összesen 100 ezer fontot rakott zsebre.

