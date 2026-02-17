Megölt egy magyar férfit az elefánt

Végzetes baleset történt hétfőn Srí Lankán, amikor egy sétáló magyar házaspárra rárontott egy elefánt – írta meg a 24.hu a Sri Lanka Mirror alapján. A lap szerint a hatalmas állat Pidurangala–Sigiriya térségben támadta meg a turistákat, a férfi olyan súlyosan megsebesült, hogy már nem lehetett megmenteni.

A 64 éves férfi és felesége az ország egyik turisztikailag legnépszerűbb részén kirándult, amikor megtámadta egy vad elefánt.

Mint írták, az elefánttámadást követően a férfit kritikus állapotban szállították a Sigiriya kórházba, ám belehalt sérüléseibe. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.

(Nyitóképünk illusztráció)