2026. február 17. kedd
Megölt egy magyar férfit az elefánt

Infostart

Srí Lankán megölt egy 64 éves magyar turistát egy elefánt.

Végzetes baleset történt hétfőn Srí Lankán, amikor egy sétáló magyar házaspárra rárontott egy elefánt – írta meg a 24.hu a Sri Lanka Mirror alapján. A lap szerint a hatalmas állat Pidurangala–Sigiriya térségben támadta meg a turistákat, a férfi olyan súlyosan megsebesült, hogy már nem lehetett megmenteni.

A 64 éves férfi és felesége az ország egyik turisztikailag legnépszerűbb részén kirándult, amikor megtámadta egy vad elefánt.

Mint írták, az elefánttámadást követően a férfit kritikus állapotban szállították a Sigiriya kórházba, ám belehalt sérüléseibe. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.

(Nyitóképünk illusztráció)

