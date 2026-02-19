Ami most újraindult, az Pekingnek és Phenjannak biztos nem tetszik

A washingtoni székhelyű szervezet ismét sugároz Kínába mandarin, tibeti és ujgur nyelven. A tibeti és ujgur műsorok rövid- és középhullámon hallhatók, a mandarin hanganyag jelenleg online érhető el, a rádiós sugárzás újraindítását tervezik.

Újraindul a koreai szolgáltatás is, amely Észak-Koreát célozza. Az RFA előbb észak-koreai témájú digitális tartalmakat gyárt, ezeket a terv szerint rádiós műsorok követik. Kezdetben heti egy rádióműsort terveznek indítani; a munkát négy, Szöulban dolgozó újságíró végzi. A koreai adások sugárzásának költségeit az RFA fedezi.

„Büszkék vagyunk arra, hogy újraindítottuk a kínai közönségnek szóló mandarin, tibeti és ujgur nyelvű adásainkat, amelyek a világon egyedülálló, független regionális tudósításokat nyújtanak a helyi nyelveken” – írta Bay Fang LinkedIn-bejegyzésében. Elmondta, hogy az adások újraindítását magánszerződéses szolgáltatásoknak köszönhetik, de a hálózat újjáépítéséhez továbbra is szükségük van az újonnan jóváhagyott kongresszusi támogatásra.

A Radio Free Asia és társszervezete, a Voice of America az Egyesült Államok Globális Médiaügynöksége (USAGM) felügyelete alá tartozik, amelyet az amerikai kongresszus finanszíroz. A február elején aláírt költségvetési törvény 653 millió dollárt biztosít az USAGM számára, kevesebbet a korábbi évek 867 millió dollárjánál, de jóval többet annál a 153 milliónál, amelyet Donald Trump az ügynökség működéséhez javasolt. Az RFA szerint a koreai szolgálat újraindítását a 2026-os pénzügyi év első negyedére elkülönített kongresszusi források fedezik; további bővítés az új költségvetési csomag elfogadásától függ.

A washingtoni kínai nagykövetség szóvivője Kína-ellenes elfogultsággal vádolta az RFA-t. „A Radio Free Asia régóta terjeszt hamis információkat és rágalmakat Kínáról, és a Kínával kapcsolatos tudósításaik is rossz hírben állnak” – mondta Liu Peng-ju, a kínai nagykövetség szóvivője. A kínai állami média tavaly üdvözölte az USAGM költségvetési keretének akkori csökkentését.

Kari Lake, az USAGM vezérigazgatója közölte, hogy az RFA az elmúlt évben szinte semmilyen műsort nem sugárzott, annak ellenére, hogy közel 60 millió dollár támogatást kapott. Hozzátette: ha a RFA tiszteletet tanúsítana az amerikai adófizetők iránt, őszinte és hatékony tudósításokat készítene, amelyek összhangban állnak az amerikai nemzeti érdekekkel.

Az RFA szóvivője a bírálatokra azt válaszolta: a szervezet teljesíti a kongresszus által rábízott feladatot, így pontos, időszerű híreket szolgáltat a tudósítási területein.