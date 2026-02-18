ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.14
usd:
319.95
bux:
127265.19
2026. február 18. szerda Bernadett
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy katonai rohamsisak.
Nyitókép: fotó: freepik

Sorkatonasági körkép Európában: kilenc országban létezik valamilyen sorozás

Infostart

Valóságosan harcoló katonákat szinte sehol sem képeznek a sorkatonai szolgálat idején, ez derül ki egy EU-s sorkatonai körképből.

Térképet készített a Mandiner az Euractivra támaszkodva a sorkatonaság unós helyzetéről; kilenc EU-tagállamban ma is létezik sorozás – kötelező vagy részben kötelező katonai szolgálat –, ám a kiképzés gyakran inkább társadalmi tapasztalat, mint valódi harci felkészítés, a képzési idő egy évnél is rövidebb, ennyi idő alatt pedig a sorkatonák többsége nem válik harcképessé a fronton.

A mindennapok inkább bázisfenntartási feladatokból, őrszolgálatból vagy logisztikai munkából állnak

Helyzet országonként

  • Franciaország: önkéntes sorozási modell. A belépők katonai feladatokat kapnának a haditengerészetnél, a légierőnél vagy a szárazföldi erőknél. De ez gyakran csak mentális és közösségi tapasztalat, mint profi katonai képzés. Tartalom: hajnali ébresztők, hosszú menetelések, fegyelem, alapkészségek elsajátítása. Ezt követően bázisfenntartási vagy kisegítői feladatok.
  • Németország: önkéntes sorozási modell.
  • Görögország: riadó- és fegyverkezési gyakorlatok, járművek karbantartása, adminisztráció.
  • Ausztria: katasztrófavédelmi tevékenység (például hóeltakarítás).
  • Dánia: palotaőri feladatok (protokolláris).

A hadsereg működésének alapvető ismerete és a válsághelyzetekben hasznos készségek megszerzése az összeállítás szerint hozzájárulhat a társadalmi ellenálló-képesség növeléséhez Európában.

Kezdőlap    Külföld    Sorkatonasági körkép Európában: kilenc országban létezik valamilyen sorozás

eu

hadsereg

katona

sorkatonaság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Az átalakuló világrend egyik új, fontos intézménye lehet” – jön Donald Trump Béketanácsának alakuló ülése

„Az átalakuló világrend egyik új, fontos intézménye lehet” – jön Donald Trump Béketanácsának alakuló ülése
A Béketanács az ENSZ-szel konkuráló intézmény lesz, de nem valószínű, hogy Donald Trump el akarná ijeszteni a nyugat-európai NATO-tagállamokat – fogalmazott Törcsi Péter az InfoRádió GeoTrendek című műsorában. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elnöke szerint kifejezetten erős harmadik világbeli részvétel lesz az új tanácsban, ami garancia lehet arra, hogy a Közel-Keleten túl más régiókban jelentkező konfliktusokat is hatékonyan lehessen rendezni a jövőben.
 

Szakértő: Donald Trump nem igazán akarhat támadni, Iránban nincs esély a rendszerváltásra

Orbán Viktor indul Washingtonba, megszólalt előtte az utazás céljáról

Szijjártó Péter: az ukránok zsarolnak minket a Barátság kőolajvezetékkel, ezért Magyarország sem szállít dízelt Ukrajnába

Szijjártó Péter: az ukránok zsarolnak minket a Barátság kőolajvezetékkel, ezért Magyarország sem szállít dízelt Ukrajnába

Az, hogy nem indult meg a szállítás a Barátság vezetéken, politikai döntés, amelyet maga az ukrán elnök hozott meg, politikai zsarolás Magyarország ellen, hogy támogassuk a háborút és Ukrajna EU-csatlakozását – mondta rendkívüli tájékoztatóján Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Bejelentette: Magyarország válaszul leállította Ukrajna irányába a dízelellátást, és addig nem is indul újra, amíg a Barátság vezetéken nem jön olaj.
 

Szlovákia is leállítja Magyarországgal együtt Ukrajna dízelellátását

Brüsszelhez fordult Budapest és Pozsony a horvátországi kőolajtranzit ügyében

Hortay Olivér: a Barátság vezeték tartós kiesése drasztikus áremelkedést hozna

VIDEÓ
Miért nem beszélünk idegen nyelveket? Légrádi Tamás, InfoRádió, Aréna
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.18. szerda, 18:00
Jeránek Tamás
a Siemens Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Száguld a magyar tőzsde: ralizik az OTP, tépik a 4iG-t, elszállt a Rába

Száguld a magyar tőzsde: ralizik az OTP, tépik a 4iG-t, elszállt a Rába

Az elmúlt napokban a mesterséges intelligenciával kapcsolatos aggodalmak nyomták rá a bélyegüket a tőzsdei hangulatra, viszont ma már fordulat látszik a piacokon. Ugyan Ázsiában a fontosabb piacok többségében zárva tartanak a Holdújév ünnepe miatt, a nyitva lévő piacok közül a japán és az ausztrál tőzsde is emelkedett. Európában ugyancsak határozott emelkedés látható, a magyar piacon is folytatódik a felpattanás. Itthon a blue chipek közül az OTP árfolyama emelkedik jelentősen, a midcapeknél pedig a 4iG és a Rába ralizik.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyon rossz adatok érkeztek a női tudósokról: Magyarország nem büszkélkedhet

Nagyon rossz adatok érkeztek a női tudósokról: Magyarország nem büszkélkedhet

Az Eurostat legfrissebb adatai alapján 2024-ben az Európai Unióban 73,8 millióan dolgoztak a tudományos és technológiai szektorban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Difficult' Russia-Ukraine peace talks end without breakthrough

'Difficult' Russia-Ukraine peace talks end without breakthrough

The second day of negotiations between Ukraine and Russia ended after just two hours.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 18. 15:26
Robbanás Kínában: sokan meghaltak – videó
2026. február 18. 15:14
„Az átalakuló világrend egyik új, fontos intézménye lehet” – jön Donald Trump Béketanácsának alakuló ülése
×
×