Térképet készített a Mandiner az Euractivra támaszkodva a sorkatonaság unós helyzetéről; kilenc EU-tagállamban ma is létezik sorozás – kötelező vagy részben kötelező katonai szolgálat –, ám a kiképzés gyakran inkább társadalmi tapasztalat, mint valódi harci felkészítés, a képzési idő egy évnél is rövidebb, ennyi idő alatt pedig a sorkatonák többsége nem válik harcképessé a fronton.

A mindennapok inkább bázisfenntartási feladatokból, őrszolgálatból vagy logisztikai munkából állnak

Helyzet országonként

Franciaország: önkéntes sorozási modell. A belépők katonai feladatokat kapnának a haditengerészetnél, a légierőnél vagy a szárazföldi erőknél. De ez gyakran csak mentális és közösségi tapasztalat, mint profi katonai képzés. Tartalom: hajnali ébresztők, hosszú menetelések, fegyelem, alapkészségek elsajátítása. Ezt követően bázisfenntartási vagy kisegítői feladatok.

Németország: önkéntes sorozási modell.

Görögország: riadó- és fegyverkezési gyakorlatok, járművek karbantartása, adminisztráció.

Ausztria: katasztrófavédelmi tevékenység (például hóeltakarítás).

Dánia: palotaőri feladatok (protokolláris).

A hadsereg működésének alapvető ismerete és a válsághelyzetekben hasznos készségek megszerzése az összeállítás szerint hozzájárulhat a társadalmi ellenálló-képesség növeléséhez Európában.