Annyira részeg volt, hogy önvezetőnek képzelte autóját – börtön lett a vége

Kínában megtörtént a rémálom, egy erősen ittas autóvezető elhelyezkedett az anyósülésben, majd elindította a járművet.

Egy kínai férfi az anyósülésben részegen hortyogva teljesen az autójára bízta a vezetést – írja a CarNewsChina alapján a vezess.hu.

Moucsün Vang 2025. szeptemberében Hangcsou város agglomerációjához tartozó területén engedte szabadjára Ait M9-esét. Az SUV 2. szintű önvezetésre képes, azaz tempomattal, sávváltási és fékezési asszisztenssel is rendelkezik, valamint a navigációval is együtt tud működni, ám egyértelműen végig a vezető figyelmét igényli.

Az utóbbit játszotta ki a korhely autós egy kiegészítővel, mely a kormány fogását szimulálja, így miután a Huawei által fejlesztett, a navigációs robotpilóta szolgáltatást is kínáló fedélzeti rendszernek megadta az úti célt, ő maga átült az anyósülésbe.

A jármű végül magától megállt egy út szélén, egy járókelő pedig riasztotta a rendőröket. A férfinél – akinek már korábban is volt ittas vezetési ügye, 2024-ben fél évre el is vették a jogosítványát – 1,1 ezrelékes véralkohol-szintet mértek.

Mivel Kínában is tilos teljes mértékben átadni a vezetést az autónak, ahogy a tilalom külső eszközökkel való kijátszása is szigorúan tiltott, a linpingi kerületi bíróságon Moucsünt az ittas vezetés mellett az önvezetési szolgáltatással való visszaélés miatt is felelősségre vonták. A férfit elítélték, a 4000 jüanos (185 ezer Ft) pénzbírság mellett 45 nap szabadságvesztést is kiszabtak rá.