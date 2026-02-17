ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.6
usd:
318.88
bux:
124389.48
2026. február 17. kedd Donát
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Appetizer drinks and shots waiting on a serving board in a bar waiting for first guests at a pary. Party atmosphere and some drinks in the foreground
Nyitókép: Anze Furlan/psgtproductions/Getty Images

Annyira részeg volt, hogy önvezetőnek képzelte autóját – börtön lett a vége

Infostart

A 100 százalékban önvezető autó még mindig a jövő, ugyanakkor részleges autonóm közlekedést lehetővé tevő rendszerekkel már számos jármű rendelkezik. Nagy baj azonban, ha valaki annyira részeg, hogy egy autót önvezetőnek képzeljen.

Kínában megtörtént a rémálom, egy erősen ittas autóvezető elhelyezkedett az anyósülésben, majd elindította a járművet.

Egy kínai férfi az anyósülésben részegen hortyogva teljesen az autójára bízta a vezetést – írja a CarNewsChina alapján a vezess.hu.

Moucsün Vang 2025. szeptemberében Hangcsou város agglomerációjához tartozó területén engedte szabadjára Ait M9-esét. Az SUV 2. szintű önvezetésre képes, azaz tempomattal, sávváltási és fékezési asszisztenssel is rendelkezik, valamint a navigációval is együtt tud működni, ám egyértelműen végig a vezető figyelmét igényli.

Az utóbbit játszotta ki a korhely autós egy kiegészítővel, mely a kormány fogását szimulálja, így miután a Huawei által fejlesztett, a navigációs robotpilóta szolgáltatást is kínáló fedélzeti rendszernek megadta az úti célt, ő maga átült az anyósülésbe.

A jármű végül magától megállt egy út szélén, egy járókelő pedig riasztotta a rendőröket. A férfinél – akinek már korábban is volt ittas vezetési ügye, 2024-ben fél évre el is vették a jogosítványát – 1,1 ezrelékes véralkohol-szintet mértek.

Mivel Kínában is tilos teljes mértékben átadni a vezetést az autónak, ahogy a tilalom külső eszközökkel való kijátszása is szigorúan tiltott, a linpingi kerületi bíróságon Moucsünt az ittas vezetés mellett az önvezetési szolgáltatással való visszaélés miatt is felelősségre vonták. A férfit elítélték, a 4000 jüanos (185 ezer Ft) pénzbírság mellett 45 nap szabadságvesztést is kiszabtak rá.

Kezdőlap    Külföld    Annyira részeg volt, hogy önvezetőnek képzelte autóját – börtön lett a vége

kína

önvezető autó

ittas vezetés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kaiser Ferenc: a NATO Sarkvidéki Őrszeme Trumpnak is szól, nem csak Kínának és az oroszoknak

Kaiser Ferenc: a NATO Sarkvidéki Őrszeme Trumpnak is szól, nem csak Kínának és az oroszoknak
A NATO Sarkvidéki Őrszem néven programot indít a térség biztonságának szavatolására. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense szerint ez egyaránt szól a térségben egyre aktívabb Oroszországnak és Kínának, valamint az Egyesült Államoknak. Hangsúlyozta: a szövetség meg akarja mutatni az amerikai elnöknek, hogy nem kell megszereznie az USA-nak Grönlandot, hogy biztonságban legyen, de el is akarja rettenteni egy katonai beavatkozástól.
Hidasi Judit: a kétharmados többséggel jelentős haderőfejlesztésbe kezdhet a japán kormány

Hidasi Judit: a kétharmados többséggel jelentős haderőfejlesztésbe kezdhet a japán kormány

Japánban a gazdaság zsugorodásának megállításán kívül kritikus demográfiai folyamatokat is meg kell változtatnia az új miniszterelnöknek, Takaicsi Szanaénak. Mint az InfoRádió Aréna című műsorában Hidasi Judit japanológus, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritája elmondta, az is kérdés, mit üzen, hogy Donald Trump amerikai elnök előbb találkozik a japán vezetővel, mint hogy Kínába utazna.
VIDEÓ
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.16. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rejtélyes válságba került hazánk gazdasági példaképe, de ezzel épp a magyarok nyerhetik a legtöbbet

Rejtélyes válságba került hazánk gazdasági példaképe, de ezzel épp a magyarok nyerhetik a legtöbbet

Egy hosszú és sikeres időszak után az elmúlt években mély strukturális válságba került nyugati szomszédunk, Ausztria. Ahogy az alpesi ország korábbi sikereit, úgy mostani kudarcának "receptjét" sem tudják megfejteni az elemzők, egyértelmű jelek helyett ugyanis csak apró nyomokat találhatunk a legtöbb szektorban. Szomszédunk problémái ugyanakkor mélyen gyökereznek, hiszen a hagyományos húzóágazatok, a munkaerőpiac és a költségvetés egyaránt recseg-ropog, miközben az elmúlt évek inflációs sokkja fejlett országokban szintén ritkán látott válságot okozott.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezen az eldugott vidéki zsáktelepülésen él A mi kis falunk sztárja, Hevér Gábor

Ezen az eldugott vidéki zsáktelepülésen él A mi kis falunk sztárja, Hevér Gábor

A képernyőn Répa Árpádként láthatjuk, a való életben azonban egy Budapest-környéki, meseszép kis zsákfaluban, Nagykovácsiban tölti mindennapjait Hevér Gábor, A mi kis falunk sztárja.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US build-up of warships and fighter jets tracked near Iran

US build-up of warships and fighter jets tracked near Iran

BBC Verify has seen US aircraft carrier USS Abraham Lincoln near Iran ahead of talks between the two countries

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 17. 06:00
Kaiser Ferenc: a NATO Sarkvidéki Őrszeme Trumpnak is szól, nem csak Kínának és az oroszoknak
2026. február 16. 21:03
Hidasi Judit: a kétharmados többséggel jelentős haderőfejlesztésbe kezdhet a japán kormány
×
×
×
×