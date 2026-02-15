ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 15. vasárnap
Vang Ji kínai külügyminiszter üdvözli a résztvevõket a 62. nemzetközi biztonságpolitikai konferencián Münchenben 2026. február 14-én. Az idei fórumot február 13-15. között rendezik a bajor fõvárosban.
Nyitókép: Ronald Wittek

Kína Közép-Európának udvarolt Münchenben

Infostart / MTI

Kína kész a kétoldalú kapcsolatok rendezésére és elmélyítésére Csehországgal, Ausztriával és Szerbiával - közölte Vang Ji kínai külügyminiszter a Müncheni Biztonsági Konferencián tartott találkozókon.

Vang Ji cseh hivatali partnerével, Petr Macinka külügyminiszterrel egyeztetve hangsúlyozta: Kína kész együttműködni a cseh kormánnyal annak érdekében, hogy a kétoldalú viszony visszatérjen a "egészséges fejlődés pályájára". A felek kiemelték a Kína-Csehország stratégiai partnerség 10. évfordulóját, és megerősítették elkötelezettségüket az egy Kína elve mellett, valamint a magas szintű kapcsolatok és a gazdasági, turisztikai, illetve társadalmi együttműködés újraindítása iránt.

Az osztrák külügyminiszterrel, Beate Meinl-Reisingerrel folytatott megbeszélésen Vang Ji a multilaterális együttműködés és az ENSZ szerepének erősítését szorgalmazta, hangsúlyozva Európa stratégiai autonómiájának támogatását. A felek a diplomáciai kapcsolatok felvételének 55. évfordulójára tekintettel a gazdasági, kereskedelmi és kulturális kapcsolatok bővítéséről állapodtak meg, valamint megerősítették az egy Kína politikát.

A kínai külügyminiszter és Szerbia elnöke, Aleksandar Vučić megbeszélésén a felek az "acélszilárd" barátság elmélyítését és a gyakorlati együttműködés bővítését ígérték,

beleértve a Budapest-Belgrád vasútvonal zavartalan működését és a kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodás előnyeinek kihasználását. Vučić megköszönte Kína támogatását Szerbia szuverenitásának és területi integritásának megőrzésében, és megerősítette Belgrád elkötelezettségét az egy Kína elve mellett.

Vang Ji mindhárom találkozón kiemelte: Kína felelős nagyhatalomként a globális béke és fejlődés stabilizáló tényezője kíván maradni, és kész a partnerségek elmélyítésére az egyenlőség és a kölcsönös tisztelet alapján.

