ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.96
usd:
319.8
bux:
130180.24
2026. február 12. csütörtök Lídia, Lívia
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
drónok, drón háború, drón, dróncsapás,
Nyitókép: Getty Images / Anton Petrus

Újabb tömeges légicsapást zúdítottak az oroszok Ukrajnára

Infostart / MTI

Az orosz hadsereg összesen 244 támadóeszközt vetett be ukrajnai létfontosságú infrastrukturális létesítmények ellen csütörtökre virradóra, a célpontok több mint 85 százalékát megsemmisítette a légvédelem, azonban a támadásban sokan megsebesültek és lakóházak rongálódtak meg, valamint komoly károk keletkeztek több energetikai objektumban - jelentették katonai és helyhatósági forrásokra hivatkozva ukrán hírügynökségek és hírportálok.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem a 25 különböző típusú rakétából 15-öt, a 219 drónból pedig 197-et megsemmisített, azonban 13 helyszínen 9 rakéta és 19 drón célba talált, 14 esetben pedig a lezuhanó roncsok okoztak károkat - jelentette a légierő parancsnokságának Telegram-csatornája. A légitámadás fő célterülete Kijev, Dnyipro, Harkiv és Odessza volt - áll a hivatalos közleményben.

Február 12-re virradóra az orosz hadsereg ismét ballisztikus rakétákkal és drónokkal támadta Kijevet, két ember megsebesült, közel 2600 lakóház fűtés nélkül maradt - jelentette Vitalij Klicsko polgármester Telegram-bejegyzése nyomán az Interfax-Ukrajina hírügynökség. Ezenkívül a Desznyanszkij és Darnyickij kerületben több mint 1100 toronyházban a korábbi támadások következtében nincs fűtés az egyik hőerőmű kritikus károsodásai miatt - tette hozzá a főváros polgármestere.

Négy ember, köztük egy alig egy hónapos csecsemő sebesült meg

a Dnyipro városát és környékét ért légicsapásokban - tette közzé Olekszandr Hanzsa katonai kormányzó a Telegramon. A megyeszékhelyen több helyen felcsaptak a lángok, egy infrastrukturális létesítmény, lakóházak és gépkocsik rongálódtak meg - közölte a megye vezetője.

Az Odesszát ért újabb tömeges légitámadásban egy ember megsebesült, lakóházakban, kereskedelmi és energetikai infrastrukturális objektumokban keletkeztek károk - közölték ukrán hírforrások Szerhij Liszaknak, a városi katonai közigazgatás vezetőjének hivatalos Telegram-csatornájára hivatkozva.

A tegnap esti órákban a Harkiv megyei Barvinkove városát ért dróntámadásban 13 ember sebesült meg, mert egy kétszintes áruházat találat ért, a mentési és kárelhárítási munkálatok már befejeződtek - jelentette az ukrán állami katasztrófavédelem sajtószolgálatát idézve az Interfax-Ukrajina hírügynökség. Az épületet ért egyik találat több mint 1500 négyzetméteres területen okozott rombolást, a második becsapódás következtében pedig többszintes lakóépületekben, garázsokban és gépkocsikban keletkeztek károk - közölte a katasztrófavédelem.

Kezdőlap    Külföld    Újabb tömeges légicsapást zúdítottak az oroszok Ukrajnára

légitámadás

dróncsapás

orosz-ukrán háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Átalakulóban van az autópiac

Átalakulóban van az autópiac

A hazai használtautó-piacon egyre inkább a középkategória válik meghatározóvá, a piac súlypontja a 2,5-10 millió forintos árkategóriák felé tolódik – derült ki egy, a KSH-val együttműködésben készített januári statisztikából.
VIDEÓ
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.12. csütörtök, 18:00
Hankó Balázs
kultúráért és innovációért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Minden uniós forrását elveszítheti Magyarország – az uniós bíróságnál az Európai Bizottság feloldó döntésének elkaszálását javasolják

Minden uniós forrását elveszítheti Magyarország – az uniós bíróságnál az Európai Bizottság feloldó döntésének elkaszálását javasolják

Semmisítse meg az Európai Unió Bírósága az Európai Bizottság azon 2023 decemberében elfogadott határozatát, amely megszüntette a Magyarországnak járó uniós források egy részének felfüggesztését – írta Tamara Ćapeta főtanácsnok a bírói testületnek adott indítványában. Ez mintegy 12,2 milliárd eurónyi uniós forrás hozzáférését szüntetheti meg a magyar kormány számára. A pert az Európai Parlament indította az uniós végrehajtó testület ellen.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fontos bejelentést tett Volodimir Zelenszkij a háború végéről: végre közel lehet a béke?

Fontos bejelentést tett Volodimir Zelenszkij a háború végéről: végre közel lehet a béke?

Zelenszkij szerint az Egyesült Államoknak nagyobb nyomást kell gyakorolnia Oroszországra, ha azt akarja, hogy az ukrajnai háború legkésőbb nyárig véget érjen.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Police identify 18-year-old as suspect in Tumbler Ridge shooting

Police identify 18-year-old as suspect in Tumbler Ridge shooting

A candlelit vigil was held on Wednesday night in the remote British Columbia town where six people were killed and dozens injured.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 12. 11:30
Vádat emeltek ellenzéki képviselők ellen Szlovéniában
2026. február 12. 10:18
Összeomlott egy autópálya-viadukt az esőzések miatt Portugáliában - videó
×
×
×
×