A herd of Asian Elephants are protectively a newborn elephant calf in the plain of Kui Buri National Park, Prachuap Khiri Khan, Thailand.
Nyitókép: Tanes Ngamsom/Getty Images

Egy római erődnél találták meg Hannibál egyik elefántját

Infostart

Az ókori Római Birodalom ellen küzdő karthágói Hannibál Barkasz egyik harci elefántjának maradványaira bukkanhattak Spanyolországban.

A nagyjából teniszlabda nagyságú csontot még 2019-ben fedezték fel Córdoba közelében, és a vizsgálatok alapján mintegy 2250 éves lehet – írja a 24.hu a Heritage Daily cikke alapján.

Egy frissen megjelent tanulmány szerzői szerint, mivel a lelet éppen a Karthagó és Róma között dúló pun háborúk idejéből származik, annak bizonyítéka lehet, hogy a konfliktus idején elefántokat hozattak Európába. A történelmi források szerint

Hannibál karthagói hadvezér és politikus több tízezres sereggel és 37 harci elefánttal Afrikából, majd a mai Spanyolország déli részéből kiindulva, az Alpokon keresztül menetelt Itália felé.

Az elefántok létezésére eddig többnyire csak írásos bizonyítékok voltak, a most felfedezett csont viszont fordulópontot jelenthet: az első közvetlen bizonyítéka lehet az állatok jelenlétének.

Most a bokacsontot egy spanyolországi római erődítmény romjai mellett találták meg, a kutatók azt feltételezik, hogy

a helyszínen a karthagói sereg megütközhetett az építményt védő rómaiakkal. Az egyik elefánt elpusztulhatott az összecsapás során,

maradványa pedig egészen napjainkig fennmaradt a helyszínen.

Az állat csontvázának többi része nem őrződött meg, pusztán a bokacsont alapján pedig fajának meghatározása is nehézkes.

Lehetett ázsiai elefánt, mert

azt valószínűsítik a kutatások, hogy Hannibál serege idomítható ázsiai elefántokat használt, mert az afrikai elefántot nem tudták „domesztikálni” a történelem során.

De az is elképzelhető, hogy Hannibál elefántja az afrikai elefántok egy mára kihalt alfajába tartozott.

Ha az elefánt valóban Hannibál seregéhez tartozott, már a hadvezér útjának elején, az Alpokon való átkelés előtt elpusztult. A népes haderő az Ibériai-félszigetről többnapi menetelés és több győztes csata után jutott el Róma közelébe. Úgy tudni, a hadvezér 80 mérföldnyire volt Rómától („Hannibál a kapuk előtt”), amikor a végső támadás megkezdése helyett megtorpant.

(Nyitóképünk illusztráció)

