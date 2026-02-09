Egy római erődnél találták meg Hannibál egyik elefántját

A nagyjából teniszlabda nagyságú csontot még 2019-ben fedezték fel Córdoba közelében, és a vizsgálatok alapján mintegy 2250 éves lehet – írja a 24.hu a Heritage Daily cikke alapján.

Egy frissen megjelent tanulmány szerzői szerint, mivel a lelet éppen a Karthagó és Róma között dúló pun háborúk idejéből származik, annak bizonyítéka lehet, hogy a konfliktus idején elefántokat hozattak Európába. A történelmi források szerint

Hannibál karthagói hadvezér és politikus több tízezres sereggel és 37 harci elefánttal Afrikából, majd a mai Spanyolország déli részéből kiindulva, az Alpokon keresztül menetelt Itália felé.

Az elefántok létezésére eddig többnyire csak írásos bizonyítékok voltak, a most felfedezett csont viszont fordulópontot jelenthet: az első közvetlen bizonyítéka lehet az állatok jelenlétének.

Most a bokacsontot egy spanyolországi római erődítmény romjai mellett találták meg, a kutatók azt feltételezik, hogy

a helyszínen a karthagói sereg megütközhetett az építményt védő rómaiakkal. Az egyik elefánt elpusztulhatott az összecsapás során,

maradványa pedig egészen napjainkig fennmaradt a helyszínen.

Az állat csontvázának többi része nem őrződött meg, pusztán a bokacsont alapján pedig fajának meghatározása is nehézkes.

Lehetett ázsiai elefánt, mert

azt valószínűsítik a kutatások, hogy Hannibál serege idomítható ázsiai elefántokat használt, mert az afrikai elefántot nem tudták „domesztikálni” a történelem során.

De az is elképzelhető, hogy Hannibál elefántja az afrikai elefántok egy mára kihalt alfajába tartozott.

Ha az elefánt valóban Hannibál seregéhez tartozott, már a hadvezér útjának elején, az Alpokon való átkelés előtt elpusztult. A népes haderő az Ibériai-félszigetről többnapi menetelés és több győztes csata után jutott el Róma közelébe. Úgy tudni, a hadvezér 80 mérföldnyire volt Rómától („Hannibál a kapuk előtt”), amikor a végső támadás megkezdése helyett megtorpant.

(Nyitóképünk illusztráció)