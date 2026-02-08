ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.95
usd:
319.69
bux:
130030.34
2026. február 8. vasárnap Aranka
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Bank cash counter machine with a stack of euro. Horizontal view of the finance business money counting. Money and business concept
Nyitókép: Vadym Terelyuk/Getty Images

Pár év, és az EU minden pénzmozgásra rálát majd

Infostart

Az államszövetség új pénzmosás elleni hatósága, az AMLA 2028-ra válhat teljesen működőképessé. Tevékenysége során kiemelt figyelmet szentel majd a kriptovalutákra, valamint az új fizetési csatornák felügyeletére.

Az Európai Unió pénzmosás elleni új hatósága, az AMLA közölte, hogy a tervek szerint 2028-ra lesz teljes mértékben működőképes – írja a Reuters híradása nyomán a Portfolio.

A szervezet bemutatta stratégiáját az illegális pénzügyi tevékenységek visszaszorítására, különös tekintettel a kriptovalutákra és az új típusú fizetési csatornákra. Az AMLA lesz az első olyan európai szintű szervezet, amely kifejezetten az illegális pénzmozgások ellen lép fel. Székhelye Frankfurtban lesz.

A hatóság 2028-tól 40 olyan uniós pénzintézetet felügyel majd közvetlenül, amelyek a legnagyobb pénzmosási kockázatot jelentik. 2026-ban véglegesíti kockázatértékelési módszertanát, a legkockázatosabb intézmények kiválasztása pedig 2027-ben kezdődik. Az ügynökség már elérte 2025-re kitűzött létszámcélját: a tervezett 432 alkalmazottból 120-at már felvettek.

A tervek között kiemelt helyen szerepelnek a kriptoeszközök és az új fizetési csatornák, mint felmerülő kockázati területek. Becslések szerint tavaly a pénzmosók legalább 82 milliárd dollár értékű kriptovalutát mozgattak meg, szemben az öt évvel korábbi, mintegy 10 milliárd dollárral.

Kezdőlap    Külföld    Pár év, és az EU minden pénzmozgásra rálát majd

ellenőrzés

európai unió

pénzmosás

hatóság

kriptovaluta

pénzmozgás

amla

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Repülőn vitték vissza Oroszországba a moszkvai merénylőt

Repülőn vitték vissza Oroszországba a moszkvai merénylőt

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) bejelentette, hogy az Egyesült Arab Emírségek kiadta Oroszországnak a 66 éves Ljubomir Korbát, akit Vlagyimir Alekszejev altábornagy elleni merénylettel gyanúsítanak. Az orosz katonai hírszerzés helyettes vezetője elleni támadás február 6-án történt egy moszkvai lakóházban.
VIDEÓ
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.09. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Túl magas a vízszint, lezártak egy hidat Magyarország határán

Túl magas a vízszint, lezártak egy hidat Magyarország határán

Vízszintemelkedés miatt lezárták a magyar-szlovák államhatáron lévő Szent-Iványi hidat, az államok között Balassagyarmaton lehet átlépni a határt – tájékoztatta az MTI-t vasárnap a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Másodszor olimpián a magyar short trackes: íme Tiborcz Dániel

Másodszor olimpián a magyar short trackes: íme Tiborcz Dániel

Tiborcz Dániel, a jászberényi születésű rövidpályás gyorskorcsolyázó az elmúlt években a magyar válogatott egyik alapemberévé vált.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US news anchor Savannah Guthrie says 'we will pay' in plea for mother's return

US news anchor Savannah Guthrie says 'we will pay' in plea for mother's return

"We received your message," the US news anchor says in the latest video plea for the return of her mother Nancy Guthrie, 84, who is believed to be abducted.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 8. 11:16
Ma eldől, hogy jobbra fordul-e Portugália
2026. február 8. 11:01
Nagy nap jött el Japánban
×
×
×
×