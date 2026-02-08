Pár év, és az EU minden pénzmozgásra rálát majd

Az Európai Unió pénzmosás elleni új hatósága, az AMLA közölte, hogy a tervek szerint 2028-ra lesz teljes mértékben működőképes – írja a Reuters híradása nyomán a Portfolio.

A szervezet bemutatta stratégiáját az illegális pénzügyi tevékenységek visszaszorítására, különös tekintettel a kriptovalutákra és az új típusú fizetési csatornákra. Az AMLA lesz az első olyan európai szintű szervezet, amely kifejezetten az illegális pénzmozgások ellen lép fel. Székhelye Frankfurtban lesz.

A hatóság 2028-tól 40 olyan uniós pénzintézetet felügyel majd közvetlenül, amelyek a legnagyobb pénzmosási kockázatot jelentik. 2026-ban véglegesíti kockázatértékelési módszertanát, a legkockázatosabb intézmények kiválasztása pedig 2027-ben kezdődik. Az ügynökség már elérte 2025-re kitűzött létszámcélját: a tervezett 432 alkalmazottból 120-at már felvettek.

A tervek között kiemelt helyen szerepelnek a kriptoeszközök és az új fizetési csatornák, mint felmerülő kockázati területek. Becslések szerint tavaly a pénzmosók legalább 82 milliárd dollár értékű kriptovalutát mozgattak meg, szemben az öt évvel korábbi, mintegy 10 milliárd dollárral.