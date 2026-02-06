ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.85
usd:
320.5
bux:
129146.92
2026. február 6. péntek Dóra, Dorottya
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Merénylet, gyilkosság.
Nyitókép: Aitor Diago/Getty Images

Merénylet ért egy magas rangú orosz katonai vezetőt

Infostart

Vlagyimir Alekszejev akkor vált az orosz hadsereg fontos vezetőjévé, amikor a Wagner zsoldoscsoport Vlagyimir Putyin ellen fordult. A vezetőt kórházban ápolják.

Meglőtték Moszkvában Vlagyimir Alekszejevet, az orosz Védelmi Minisztérium Vezérkari Főigazgatóságának helyettes vezetőjét – írja a Reuters híradása nyomán a 24.hu. A katonai vezetőt kórházban ápolják, állapotáról részletesebb tájékoztatást nem adtak.

A moszkvai ügyészség közlése szerint Vlagyimir Alekszejevet az orosz főváros északi részén, egy lakóépületnél érte több lövés. A támadó elmenekült a helyszínről, egyelőre nem tudták azonosítani sem.

A lap megjegyzi, hogy Alekszejev az egyik kulcsfigurája volt a 2023 júniusi eseményeknek, amikor Vlagyimir Putyin addigi szoros szövetségese, Jevgenyij Prigozsin és az általa vezetett zsoldoscsapat, a Wagner csoport Moszkva ellen fordult. Alekszejev végig lojális maradt az orosz elnökhöz, ő volt az egyik legmagasabb rangú tisztviselő, akit tárgyalni küldtek Prigozsinnal.

Kezdőlap    Külföld    Merénylet ért egy magas rangú orosz katonai vezetőt

oroszország

moszkva

merénylet

hadsereg

vezető

meglőtt

katonai vezetés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Vietnám újabb amerikai inváziótól tart, és titkos védelmi terven dolgozik

Vietnám újabb amerikai inváziótól tart, és titkos védelmi terven dolgozik

Több mint fél évszázaddal a vietnami háború lezárása után a hanoi katonai vezetés továbbra is mély bizalmatlansággal tekint az Egyesült Államokra. Egy 2024-ben készült, most kiszivárgott katonai terv arra épül, hogy „Washington ürügyet kereshet egy újabb agresszió elindítására” – miközben hivatalosan, a két ország arról beszél, hogy soha nem volt ilyen jó köztük a partnerség.
Faragó Tamás a női vízilabda-Eb-ezüstről: „a világbajnokot és az olimpiai bajnokot megelőzve lett most második a csapat”

Faragó Tamás a női vízilabda-Eb-ezüstről: „a világbajnokot és az olimpiai bajnokot megelőzve lett most második a csapat”

Ezüstérmes lett a magyar női vízilabda-válogatott a Madeirán rendezett Európa-bajnokságon. Az InfoRádió Faragó Tamás olimpiai bajnok vízilabdázót, a női csapat korábbi szövetségi kapitányát kérte értékelésre. Szerinte spirituális tudás kell egy döntő megnyeréséhez, de a női válogatott az elmúlt három világversenyen döntőt játszott, a fiatalok pedig már nyertek is ifjúsági játékosokként.
VIDEÓ
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
Vendéglátás: fordulatot hoz a 100 milliárdos akcióterv? Kovács László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.06. péntek, 18:00
Zsigmond Gábor
a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
India is előbb kaphat uniós kutatási pénzeket, mint a magyar egyetemek és állami kutatóintézetek

India is előbb kaphat uniós kutatási pénzeket, mint a magyar egyetemek és állami kutatóintézetek

Az Európai Bizottság és India megkezdte az egyeztetéseket arról, hogy az ázsiai ország társult tagként csatlakozhasson a Horizon Europe kutatási és innovációs keretprogramhoz – jelentette be az Európai Bizottság pénteken. Mint ismert, Magyarországon a modellváltott egyetemek és kutatóintézetek továbbra sem vehetnek részt a Horizon kiírásaiban.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ez igencsak váratlan: távozik a magyar szövetségi kapitány, ki lesz vajon az utód?

Ez igencsak váratlan: távozik a magyar szövetségi kapitány, ki lesz vajon az utód?

Közös megegyezéssel távozik posztjáról Gyurkovics Ferenc, a magyar súlyemelő-válogatott szövetségi kapitánya.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US and Iran hold talks as fears of direct conflict continue

US and Iran hold talks as fears of direct conflict continue

The US has built up its military presence in the Middle East in response to Iran's violent crackdown on protests.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 6. 09:48
A lengyelek elrendelték a Magyarországon lévő volt igazságügyminiszterük letartóztatását
2026. február 6. 09:12
A német belügyminiszter szerint is el kellett ítélni Maja T.-t Magyarországon
×
×
×
×