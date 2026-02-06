Merénylet ért egy magas rangú orosz katonai vezetőt

Meglőtték Moszkvában Vlagyimir Alekszejevet, az orosz Védelmi Minisztérium Vezérkari Főigazgatóságának helyettes vezetőjét – írja a Reuters híradása nyomán a 24.hu. A katonai vezetőt kórházban ápolják, állapotáról részletesebb tájékoztatást nem adtak.

A moszkvai ügyészség közlése szerint Vlagyimir Alekszejevet az orosz főváros északi részén, egy lakóépületnél érte több lövés. A támadó elmenekült a helyszínről, egyelőre nem tudták azonosítani sem.

A lap megjegyzi, hogy Alekszejev az egyik kulcsfigurája volt a 2023 júniusi eseményeknek, amikor Vlagyimir Putyin addigi szoros szövetségese, Jevgenyij Prigozsin és az általa vezetett zsoldoscsapat, a Wagner csoport Moszkva ellen fordult. Alekszejev végig lojális maradt az orosz elnökhöz, ő volt az egyik legmagasabb rangú tisztviselő, akit tárgyalni küldtek Prigozsinnal.